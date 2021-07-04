За сутки в России подтверждено 25152 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7624
- 2 Московская область 2696
- 3 Санкт-Петербург 1784
- 4 Нижегородская область 432
- 5 Воронежская область 359
- 6 Забайкальский край 335
- 7 Республика Бурятия 334
- 8 Республика Крым 331
- 9 Брянская область 329
- 10 Свердловская область 313
- 11 Иркутская область 309
- 12 Красноярский край 303
- 13 Пермский край 302
- 14 Хабаровский край 298
- 15 Омская область 288
- 16 Смоленская область 269
- 17 Ростовская область 269
- 18 Оренбургская область 262
- 19 Республика Коми 260
- 20 Мурманская область 249
- 21 Владимирская область 231
- 22 Архангельская область 221
- 23 Тверская область 221
- 24 Приморский край 220
- 25 Краснодарский край 213
- 26 Ленинградская область 211
- 27 Челябинская область 210
- 28 Республика Карелия 203
- 29 Вологодская область 202
- 30 Алтайский край 196
- 31 Волгоградская область 194
- 32 Тюменская область 193
- 33 Самарская область 191
- 34 Калининградская область 190
- 35 Ставропольский край 176
- 36 Курская область 170
- 37 Новосибирская область 169
- 38 Саратовская область 167
- 39 Кемеровская область 167
- 40 Республика Дагестан 167
- 41 Республика Башкортостан 166
- 42 Астраханская область 159
- 43 Ярославская область 154
- 44 Тульская область 154
- 45 Пензенская область 152
- 46 Республика Хакасия 151
- 47 Ульяновская область 148
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 146
- 49 Псковская область 135
- 50 Рязанская область 122
- 51 Севастополь 118
- 52 Костромская область 113
- 53 Липецкая область 112
- 54 Удмуртская Республика 112
- 55 Республика Тыва 111
- 56 Кировская область 111
- 57 Орловская область 99
- 58 Республика Саха (Якутия) 98
- 59 Калужская область 96
- 60 Новгородская область 93
- 61 Амурская область 93
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- 63 Белгородская область 91
- 64 Ивановская область 87
- 65 Республика Калмыкия 85
- 66 Сахалинская область 81
- 67 Тамбовская область 79
- 68 Курганская область 74
- 69 Томская область 64
- 70 Чеченская Республика 59
- 71 Республика Чувашия 57
- 72 Республика Марий Эл 56
- 73 Республика Алтай 54
- 74 Республика Мордовия 52
- 75 Кабардино-Балкарская Республика 45
- 76 Камчатский край 44
- 77 Республика Татарстан 40
- 78 Республика Ингушетия 33
- 79 Республика Адыгея 29
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 29
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 26
- 82 Еврейская автономная область 25
- 83 Магаданская область 22
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 610 941 случай (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,14%
- 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,15%
- 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан 0,18%
За последние сутки подтверждено 663 смерти:
- Москва 111
- Санкт-Петербург 104
- Иркутская область 26
- Нижегородская область 24
- Республика Бурятия 23
- Краснодарский край 22
- Московская область 19
- Рязанская область 14
- Пензенская область 14
- Брянская область 13
- Свердловская область 12
- Красноярский край 12
- Пермский край 11
- Саратовская область 11
- Самарская область 10
- Ульяновская область 10
- Новосибирская область 10
- Ленинградская область 9
- Республика Крым 9
- Алтайский край 8
- Смоленская область 7
- Республика Коми 7
- Волгоградская область 7
- Тюменская область 7
- Воронежская область 6
- Курская область 6
- Липецкая область 6
- Тульская область 6
- Ярославская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Марий Эл 6
- Республика Чувашия 6
- Челябинская область 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Мурманская область 5
- Псковская область 5
- Республика Башкортостан 5
- Забайкальский край 5
- Костромская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Тыва 4
- Кемеровская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Оренбургская область 3
- Омская область 3
- Томская область 3
- Республика Карелия 2
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Удмуртская Республика 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Орловская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 137 925 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 484 человека:
- Москва 5747
- Московская область 1889
- Санкт-Петербург 1151
- Воронежская область 352
- Брянская область 311
- Свердловская область 294
- Республика Бурятия 268
- Владимирская область 230
- Омская область 202
- Самарская область 172
- Нижегородская область 171
- Тюменская область 165
- Калининградская область 160
- Республика Саха (Якутия) 158
- Архангельская область 156
- Ростовская область 151
- Пермский край 151
- Курская область 148
- Приморский край 136
- Республика Карелия 132
- Челябинская область 132
- Хабаровский край 131
- Ульяновская область 122
- Красноярский край 110
- Республика Коми 109
- Саратовская область 109
- Кемеровская область 107
- Республика Дагестан 105
- Рязанская область 101
- Забайкальский край 101
- Кировская область 98
- Республика Крым 93
- Оренбургская область 89
- Смоленская область 87
- Калужская область 83
- Орловская область 79
- Новгородская область 74
- Волгоградская область 72
- Тамбовская область 70
- Вологодская область 67
- Ленинградская область 67
- Сахалинская область 64
- Ивановская область 62
- Тульская область 61
- Мурманская область 59
- Ярославская область 57
- Республика Чувашия 55
- Курганская область 55
- Иркутская область 52
- Краснодарский край 51
- Республика Башкортостан 46
- Астраханская область 45
- Ямало-Ненецкий автономный округ 45
- Костромская область 44
- Амурская область 44
- Республика Тыва 43
- Севастополь 41
- Новосибирская область 41
- Республика Мордовия 40
- Псковская область 37
- Удмуртская Республика 37
- Белгородская область 34
- Ханты-Мансийский автономный округ 32
- Республика Марий Эл 30
- Республика Калмыкия 24
- Алтайский край 21
- Липецкая область 20
- Ставропольский край 20
- Республика Хакасия 19
- Республика Адыгея 18
- Пензенская область 17
- Республика Алтай 17
- Томская область 14
- Республика Ингушетия 13
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Камчатский край 12
- Тверская область 11
- Чеченская Республика 11
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Республика Татарстан 8
- Магаданская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 068 901.