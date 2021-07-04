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04.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25152 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 25152 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7624
  • 2 Московская область 2696
  • 3 Санкт-Петербург 1784
  • 4 Нижегородская область 432
  • 5 Воронежская область 359
  • 6 Забайкальский край 335
  • 7 Республика Бурятия 334
  • 8 Республика Крым 331
  • 9 Брянская область 329
  • 10 Свердловская область 313
  • 11 Иркутская область 309
  • 12 Красноярский край 303
  • 13 Пермский край 302
  • 14 Хабаровский край 298
  • 15 Омская область 288
  • 16 Смоленская область 269
  • 17 Ростовская область 269
  • 18 Оренбургская область 262
  • 19 Республика Коми 260
  • 20 Мурманская область 249
  • 21 Владимирская область 231
  • 22 Архангельская область 221
  • 23 Тверская область 221
  • 24 Приморский край 220
  • 25 Краснодарский край 213
  • 26 Ленинградская область 211
  • 27 Челябинская область 210
  • 28 Республика Карелия 203
  • 29 Вологодская область 202
  • 30 Алтайский край 196
  • 31 Волгоградская область 194
  • 32 Тюменская область 193
  • 33 Самарская область 191
  • 34 Калининградская область 190
  • 35 Ставропольский край 176
  • 36 Курская область 170
  • 37 Новосибирская область 169
  • 38 Саратовская область 167
  • 39 Кемеровская область 167
  • 40 Республика Дагестан 167
  • 41 Республика Башкортостан 166
  • 42 Астраханская область 159
  • 43 Ярославская область 154
  • 44 Тульская область 154
  • 45 Пензенская область 152
  • 46 Республика Хакасия 151
  • 47 Ульяновская область 148
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 146
  • 49 Псковская область 135
  • 50 Рязанская область 122
  • 51 Севастополь 118
  • 52 Костромская область 113
  • 53 Липецкая область 112
  • 54 Удмуртская Республика 112
  • 55 Республика Тыва 111
  • 56 Кировская область 111
  • 57 Орловская область 99
  • 58 Республика Саха (Якутия) 98
  • 59 Калужская область 96
  • 60 Новгородская область 93
  • 61 Амурская область 93
  • 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • 63 Белгородская область 91
  • 64 Ивановская область 87
  • 65 Республика Калмыкия 85
  • 66 Сахалинская область 81
  • 67 Тамбовская область 79
  • 68 Курганская область 74
  • 69 Томская область 64
  • 70 Чеченская Республика 59
  • 71 Республика Чувашия 57
  • 72 Республика Марий Эл 56
  • 73 Республика Алтай 54
  • 74 Республика Мордовия 52
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 45
  • 76 Камчатский край 44
  • 77 Республика Татарстан 40
  • 78 Республика Ингушетия 33
  • 79 Республика Адыгея 29
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 29
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 26
  • 82 Еврейская автономная область 25
  • 83 Магаданская область 22
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 610 941 случай (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,14%
  • 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,15%
  • 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан 0,18%
За последние сутки подтверждено 663 смерти:
  • Москва 111
  • Санкт-Петербург 104
  • Иркутская область 26
  • Нижегородская область 24
  • Республика Бурятия 23
  • Краснодарский край 22
  • Московская область 19
  • Рязанская область 14
  • Пензенская область 14
  • Брянская область 13
  • Свердловская область 12
  • Красноярский край 12
  • Пермский край 11
  • Саратовская область 11
  • Самарская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Республика Крым 9
  • Алтайский край 8
  • Смоленская область 7
  • Республика Коми 7
  • Волгоградская область 7
  • Тюменская область 7
  • Воронежская область 6
  • Курская область 6
  • Липецкая область 6
  • Тульская область 6
  • Ярославская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Чувашия 6
  • Челябинская область 6
  • Приморский край 6
  • Владимирская область 5
  • Мурманская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Забайкальский край 5
  • Костромская область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Тыва 4
  • Кемеровская область 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Оренбургская область 3
  • Омская область 3
  • Томская область 3
  • Республика Карелия 2
  • Новгородская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Орловская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 137 925 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 484 человека:
  • Москва 5747
  • Московская область 1889
  • Санкт-Петербург 1151
  • Воронежская область 352
  • Брянская область 311
  • Свердловская область 294
  • Республика Бурятия 268
  • Владимирская область 230
  • Омская область 202
  • Самарская область 172
  • Нижегородская область 171
  • Тюменская область 165
  • Калининградская область 160
  • Республика Саха (Якутия) 158
  • Архангельская область 156
  • Ростовская область 151
  • Пермский край 151
  • Курская область 148
  • Приморский край 136
  • Республика Карелия 132
  • Челябинская область 132
  • Хабаровский край 131
  • Ульяновская область 122
  • Красноярский край 110
  • Республика Коми 109
  • Саратовская область 109
  • Кемеровская область 107
  • Республика Дагестан 105
  • Рязанская область 101
  • Забайкальский край 101
  • Кировская область 98
  • Республика Крым 93
  • Оренбургская область 89
  • Смоленская область 87
  • Калужская область 83
  • Орловская область 79
  • Новгородская область 74
  • Волгоградская область 72
  • Тамбовская область 70
  • Вологодская область 67
  • Ленинградская область 67
  • Сахалинская область 64
  • Ивановская область 62
  • Тульская область 61
  • Мурманская область 59
  • Ярославская область 57
  • Республика Чувашия 55
  • Курганская область 55
  • Иркутская область 52
  • Краснодарский край 51
  • Республика Башкортостан 46
  • Астраханская область 45
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 45
  • Костромская область 44
  • Амурская область 44
  • Республика Тыва 43
  • Севастополь 41
  • Новосибирская область 41
  • Республика Мордовия 40
  • Псковская область 37
  • Удмуртская Республика 37
  • Белгородская область 34
  • Ханты-Мансийский автономный округ 32
  • Республика Марий Эл 30
  • Республика Калмыкия 24
  • Алтайский край 21
  • Липецкая область 20
  • Ставропольский край 20
  • Республика Хакасия 19
  • Республика Адыгея 18
  • Пензенская область 17
  • Республика Алтай 17
  • Томская область 14
  • Республика Ингушетия 13
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Камчатский край 12
  • Тверская область 11
  • Чеченская Республика 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Республика Татарстан 8
  • Магаданская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 068 901.

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