За сутки в России подтверждено 25152 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7624

2 Московская область 2696

3 Санкт-Петербург 1784

4 Нижегородская область 432

5 Воронежская область 359

6 Забайкальский край 335

7 Республика Бурятия 334

8 Республика Крым 331

9 Брянская область 329

10 Свердловская область 313

11 Иркутская область 309

12 Красноярский край 303

13 Пермский край 302

14 Хабаровский край 298

15 Омская область 288

16 Смоленская область 269

17 Ростовская область 269

18 Оренбургская область 262

19 Республика Коми 260

20 Мурманская область 249

21 Владимирская область 231

22 Архангельская область 221

23 Тверская область 221

24 Приморский край 220

25 Краснодарский край 213

26 Ленинградская область 211

27 Челябинская область 210

28 Республика Карелия 203

29 Вологодская область 202

30 Алтайский край 196

31 Волгоградская область 194

32 Тюменская область 193

33 Самарская область 191

34 Калининградская область 190

35 Ставропольский край 176

36 Курская область 170

37 Новосибирская область 169

38 Саратовская область 167

39 Кемеровская область 167

40 Республика Дагестан 167

41 Республика Башкортостан 166

42 Астраханская область 159

43 Ярославская область 154

44 Тульская область 154

45 Пензенская область 152

46 Республика Хакасия 151

47 Ульяновская область 148

48 Ханты-Мансийский автономный округ 146

49 Псковская область 135

50 Рязанская область 122

51 Севастополь 118

52 Костромская область 113

53 Липецкая область 112

54 Удмуртская Республика 112

55 Республика Тыва 111

56 Кировская область 111

57 Орловская область 99

58 Республика Саха (Якутия) 98

59 Калужская область 96

60 Новгородская область 93

61 Амурская область 93

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 91

63 Белгородская область 91

64 Ивановская область 87

65 Республика Калмыкия 85

66 Сахалинская область 81

67 Тамбовская область 79

68 Курганская область 74

69 Томская область 64

70 Чеченская Республика 59

71 Республика Чувашия 57

72 Республика Марий Эл 56

73 Республика Алтай 54

74 Республика Мордовия 52

75 Кабардино-Балкарская Республика 45

76 Камчатский край 44

77 Республика Татарстан 40

78 Республика Ингушетия 33

79 Республика Адыгея 29

80 Карачаево-Черкесская Республика 29

81 Республика Северная Осетия-Алания 26

82 Еврейская автономная область 25

83 Магаданская область 22

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 610 941 случай (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,14%

2. Республика Северная Осетия-Алания 0,15%

3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан 0,18% За последние сутки подтверждено 663 смерти: Москва 111

Санкт-Петербург 104

Иркутская область 26

Нижегородская область 24

Республика Бурятия 23

Краснодарский край 22

Московская область 19

Рязанская область 14

Пензенская область 14

Брянская область 13

Свердловская область 12

Красноярский край 12

Пермский край 11

Саратовская область 11

Самарская область 10

Ульяновская область 10

Новосибирская область 10

Ленинградская область 9

Республика Крым 9

Алтайский край 8

Смоленская область 7

Республика Коми 7

Волгоградская область 7

Тюменская область 7

Воронежская область 6

Курская область 6

Липецкая область 6

Тульская область 6

Ярославская область 6

Ставропольский край 6

Республика Марий Эл 6

Республика Чувашия 6

Челябинская область 6

Приморский край 6

Владимирская область 5

Мурманская область 5

Псковская область 5

Республика Башкортостан 5

Забайкальский край 5

Костромская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Тыва 4

Кемеровская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Мордовия 3

Оренбургская область 3

Омская область 3

Томская область 3

Республика Карелия 2

Новгородская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Удмуртская Республика 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Орловская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 137 925 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 484 человека: Москва 5747

Московская область 1889

Санкт-Петербург 1151

Воронежская область 352

Брянская область 311

Свердловская область 294

Республика Бурятия 268

Владимирская область 230

Омская область 202

Самарская область 172

Нижегородская область 171

Тюменская область 165

Калининградская область 160

Республика Саха (Якутия) 158

Архангельская область 156

Ростовская область 151

Пермский край 151

Курская область 148

Приморский край 136

Республика Карелия 132

Челябинская область 132

Хабаровский край 131

Ульяновская область 122

Красноярский край 110

Республика Коми 109

Саратовская область 109

Кемеровская область 107

Республика Дагестан 105

Рязанская область 101

Забайкальский край 101

Кировская область 98

Республика Крым 93

Оренбургская область 89

Смоленская область 87

Калужская область 83

Орловская область 79

Новгородская область 74

Волгоградская область 72

Тамбовская область 70

Вологодская область 67

Ленинградская область 67

Сахалинская область 64

Ивановская область 62

Тульская область 61

Мурманская область 59

Ярославская область 57

Республика Чувашия 55

Курганская область 55

Иркутская область 52

Краснодарский край 51

Республика Башкортостан 46

Астраханская область 45

Ямало-Ненецкий автономный округ 45

Костромская область 44

Амурская область 44

Республика Тыва 43

Севастополь 41

Новосибирская область 41

Республика Мордовия 40

Псковская область 37

Удмуртская Республика 37

Белгородская область 34

Ханты-Мансийский автономный округ 32

Республика Марий Эл 30

Республика Калмыкия 24

Алтайский край 21

Липецкая область 20

Ставропольский край 20

Республика Хакасия 19

Республика Адыгея 18

Пензенская область 17

Республика Алтай 17

Томская область 14

Республика Ингушетия 13

Республика Северная Осетия - Алания 12

Камчатский край 12

Тверская область 11

Чеченская Республика 11

Кабардино-Балкарская Республика 8

Республика Татарстан 8

Магаданская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 3

Ненецкий автономный округ 2

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 068 901.