Белорусские броневики Volat V1 могут вооружить 120-мм минометами

Белорусская армия может получить самоходные минометы, созданные на шасси бронеавтомобилей МЗКТ- 490100 V1. На проходившей в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX - 2021 была представлена модель этой боевой машины.

Как сообщают разработчики, в качестве основного вооружения планируется применить проверенный многолетней эксплуатацией 120-мм миномет Б11, который в развернутом положении будет находиться в кормовой части транспортного средства. Понадобиться всего одна минута, что подготовиться к его боевому применению.

Максимальная дальность стрельбы - 7100 метров, минимальная - 480 метров. Углы возвышения: от 45 до 80 градусов. Боекомплект - 48 мин. Скорострельность - до 12 выстрелов в минуту. Экипаж - 3 человека.

МЗКТ- 490100 V1 имеет хорошую защиту от пуль стрелкового оружия и осколков. Мощность дизельного двигателя - 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Такой класс боевой техники становится все более популярным в различных вооруженных силах мира. Например, в Израиле создан поставляемый на экспорт Spear MK2. В России демонстрировался комплекс на шасси СБМ ВПК - 233136 "Тигр".

На Украине пытались создать свой вариант аналогичной самоходки, однако широко разрекламированные "Барс-8ММК" оказались ни на что не годны и военное ведомство Украины отказалось от их принятия на вооружение.