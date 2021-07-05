Фото: Экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова прооперирована

36-летняя российская певица и автор песен, бывшая участница проекта Serebro Елена Темникова была госпитализирована и перенесла операцию.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram, разместив фото из больничной палаты.

Что именно за проблемы у певицы, она раскрывать не стала, позже уточнив в сторис, что операция была плановой, Темникова ее боялась, но всё прошло хорошо.

Елена родилась в Кургане в 1985-м. Карьеру начала в 2003-м после того, как заняла третье место во втором сезоне "Фабрики звезд".

В 2006-м вместе с продюсером Максимом Фадеевым создала группу Serebro. Которую покинула через восемь лет по состоянию здоровья. В 2016-м выпустила первый сольный альбом.