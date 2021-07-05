ФТС в 2021 году перечислила в бюджет почти три триллиона рублей

За шесть месяцев 2021 года таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 2,96 триллиона рублей. Достигнутый фискальный результат на 28,2% превысил прогнозное задание.

Большую часть перечислений - 67,3% - составили платежи, взимаемые при импорте товаров.

"Ключевым драйвером роста стали поставки транспортных средств (темп роста 71%), машин и оборудования (темп роста более 31%), изделий из пластмассы (темп роста 1,3 раза), а также алкогольных и безалкогольных напитков (темп роста 28%). Данные товары обеспечили порядка 45% всей суммы платежей, взимаемых при ввозе", - пояснила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина.