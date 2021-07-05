Генконсульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило работу

Генеральное консульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило свою работу. Как заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, к этому привело обострение обстановки на севере Афганистана.

"Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность", - цитирует дипломата ТАСС. По словам Кабулова, консульства многих стран в Мазари-Шарифе временно приостановили свою работу - до прояснения обстановки.

Представитель МИД также заверил, что Россия и ОДКБ продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном. "Она оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме", - заявил Кабулов.