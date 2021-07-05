Голикова рассказала о дефиците педагогов для обучения детей-инвалидов

В России сохраняется дефицит кадров для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 5 июля рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Она подчеркнула, что особенно не хватает инклюзивных педагогов в системе среднего-профессионального образования.

"Общее число студентов средних профессиональных организациях за 5 лет увеличилось в 1,6 раза и составило в прошлом году 3,3 млн человек, в числе которых студентов с инвалидностью всего 32 тысячи, это - менее 1 %. Инфраструктура средне-специальных учебных заведений и кадровый потенциал не совсем готовы к работе с такими детьми", - пояснила вице-премьер.

Она также рассказала, что всего в системе среднего-профессионального инклюзивного образования работают 135 тысяч педагогов, требуется еще - не менее 10 тысяч. Также, по ее словам, пять тысяч мастерских адаптируют для студентов средних профессиональных образовательных организаций.