Карен Шахназаров: С Владимиром Меньшовым ушла советская эпоха

Для генерального директора киноконцерна "Мосфильма" Карена Шахназарова уход Владимира Меньшова стал невосполнимой потерей.

"Владимир Меньшов был моим самым близким другом на протяжении десятилетий. Ближе у меня не было человека. Для меня это огромное личное несчастье. Я бы сказал, несчастье для всего русскоговорящего мира. Его картины пользовались невиданным успехом. Их смотрели, смотрят и будут смотреть. И то, что он снимал - "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", и те картины, в которых он снимался… Это действительно огромная потеря для культуры. Это такие банальные слова, которые даже не хочется говорить, поскольку их часто говоришь, но в данном случае они наполнены истинным содержанием. Это действительно огромная потеря", - приводит слова Шахназарова радио "Комсомольская правда".

По словам Шахназарова, Меньшов был не просто огромной фигурой в нашем кинематографе, он необыкновенным образом соединял в себе советское и русское: "Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения" (цитата по РИА Новости).

Картины Меньшова, уверен глава "Мосфильма", зрители будут смотреть еще много-много лет. Однако масштаб потери оценить пока невозможно. Как заметил Шахназаров, вместе Меньшовым уходит советская эпоха.