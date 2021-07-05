Указ главы Республики Марий Эл от 2 июля 2021 года № 102 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г, № 27032020020011, 30 марта 2020 г, № 30032020020012, 3 апреля 2020 г, № 03042020020013, 15 апреля 2020 г, № 15042020020016, 16 апреля 2020 г, № 16042020020017, 20 апреля 2020 г, №20042020020018, 29 апреля 2020 г, № 29042020020021, 8 мая 2020 г, № 08052020020023, 29 мая 2020 г, № 29052020020031, 20 июня 2020 г, № 20062020020033, 29 июня 2020 г, № 29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015, 29 мая 2021 г, № 29052021020021, 15 июня 2021 г. № 15062021020025) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 5 июля 2021 г." заменить словами "до 9 августа 2021 г.";

б) в пункте 2 слова "до 5 июля 2021 г." заменить словами "до 9 августа 2021 г.";

в) в пункте 3 слова "до 5 июля 2021 г." заменить словами "до 9 августа 2021 г.";

г) в подпункте "а" пункта 6 слова "по 5 июля 2021 г." заменить словами "по 9 августа 2021 г.";

д) в пункте 7.1:

в абзаце первом слова "по 5 июля 2021 г." заменить словами "по 9 августа 2021 г.";

в подпункте "б":

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"приостановить оказание услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг);";

абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;

е) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

"7.2. Установить, что в период с 5 июля по 9 августа 2021 г. организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, обязаны:

приостановить оказание услуг общественного питания в торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг);

приостановить с 23 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. по местному времени оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

приостановить работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей;

приостановить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" по беспроводной технологии Wi-Fi.";

ж) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:

"7.3. Установить, что в период с 5 июля по 9 августа 2021 г.:

а) организации, осуществляющие показ кинофильмов в зданиях, строениях (помещениях в них), театры и концертные организации обязаны осуществлять свою деятельность при условии:

обеспечения заполняемости не более чем на 50 процентов от имеющихся мест;

исключения буфетного обслуживания посетителей;

б) органы записи актов гражданского состояния обязаны осуществлять деятельность в части предоставления государственных услуг по торжественной регистрации брака при условии нахождения в торжественном зале и иных помещениях не более 10 человек (лица, вступающие в брак; приглашенные ими гости; лицо, осуществляющее фотовидеосъемку) с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). Социальное дистанцирование не распространяется на лиц, вступающих в брак.";

з) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.".

2. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл соответствующий проект решения о внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный Правительством Республики Марий Эл.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







