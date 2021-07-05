Пять самых новых летних парфюмов мы выбрали для этой публикации. Среди них - древесные и пряные, свежие и легкие, теплые и прохладные. Есть и кое-что необычное: например, аромат с примесью металла.

Hermes

Hermes H24 - первый за 15 лет (после легендарного Terre d'Hermes) мужской аромат марки. Парфюмер дома Кристин Нажель создала его, в этот раз не равняясь на классику мужской парфюмерии. "Я отвлеклась от древесных запахов в привычном понимании и искала другие, менее предсказуемые пути", - объяснила она. И тем не менее аромат, на наш взгляд, получился фужерно-древесным, хотя и не без сюрпризов. В нем соединились зеленый мускатный шалфей, пряное эфирное масло розового дерева, дерзкий абсолют нарцисса и - самое интересное - синтетическая молекула скларен, которая раскрывается нотами раскаленного железа. При этом металлического "привкуса" у новинки нет. Молекула скларен подарила композиции чувственность и теплоту. А они, в свою очередь, создают ощущение, что вместе с ароматом вы надеваете фирменный мягкий свитер от Hermes.

Hermes H24. Фото: пресс-служба

Brioni

Новый, только-только представленный знаменитой "костюмной" маркой Brioni аромат Brioni Eau de Parfum классике, напротив, не изменяет. Состав этой элегантной парфюмерной древесной композиции таков: она овеяна свежестью хрустящего спелого яблока и чувственностью пряного розового перца. В сердце - тонкий аромат фиалки, звучащий на чуть смолистом фоне амброксана. Теплая база композиции - тихий шепот хвойно-дымного кедрового дерева, мягкость мускуса и сладковатое дыхание бобов тонка - создает ощущение бесспорной мужественности и элегантности. Аромат получил оценку "великолепный" у самых разных категорий мужчин. Благородный вид флакона, напоминающий строгость классического костюма, завершает впечатление.

Brioni Eau de Parfum. Фото: пресс-служба

Paco Rabanne

Invictus Victory - новая версия культового аромата от Paco Rabanne, "аромата победителя". Жизнь соткана из побед, которые совершаются каждый день, ведь снова и снова мужчина принимает вызов и превосходит себя. Ощущение триумфа - вот что важно для него. Новый аромат воплощает двойственность противоборствующих сил: свежести и насыщенности. Свежесть воплощена в бодрящем цитрусовом аккорде. Насыщенность проявляется благодаря мягкости нот ванили и сладковатым аккордам бобов тонка, создающих таинственный, успокаивающий и завораживающий эффект. В итоге мы слышим свежий с восточным характером, притягательный с необратимо гипнотизирующим шлейфом парфюм. Флакон традиционно выполнен в форме кубка победителя.

Paco Rabanne Invictus Victory. Фото: пресс-служба

Moresque

Гипнотический аромат на грани между прошлым и будущим - Modern Oud из Secret Collection Perfume Anthology от Moresque. Его самая яркая и основная нота, как понятно из названия, - уд. Это атмосфера восточных ночей, пламя костра под бескрайним звездным небом пустыни. Уд использовали древние кочевые племена Аравии, которые, разбив лагерь, разжигали костер и сжигали в огне стружку агарового дерева. Воздух наполнялся насыщенным ароматным дымом, который, как считалось, отгонял насекомых и злых духов. Уд звучит в этих краях повсюду. Столь же первобытный, как ветер пустыни, этот аромат, как секретный ингредиент местного воздуха, пьянит и пробуждает чувства. Ароматная ода Дубаю, его современному духу, стремящемуся ввысь и в будущее, его уникальной сущности, уходящей корнями в тысячелетнюю историю. Идеальный баланс между роскошью и утонченностью, дополненный бергамотом и лимоном, ягодами можжевельника, листьями табака, кипарисом и кашемировым деревом.

Moresque Modern Oud. Фото: пресс-служба

Louis Vuitton

Легкий и яркий, как путешествие во сне, как игра воображения - аромат Imagination от Louis Vuitton, седьмой по счету аромат в мужской коллекции марки. Увы, многие из нас могут сейчас путешествовать лишь во сне. Но зато в своем воображении человек не скован никаким границами. Внутренний импульс манит их расширять и изобретать себя заново. Творческий дух поднимается и завоевывает новые пути свободы.

Louis Vuitton Imagination. Фото: пресс-служба

Воображение и творчество всегда руководили парфюмером Жаком Кавалье Беллетрудом. "В течение пяти лет я мечтал раскрыть красоту амбры и выразить квинтэссенцию ее янтарной ноты таким образом, чтобы она была актуальной и лишенной ностальгии", - объясняет мастер. Так Les Parfums Louis Vuitton открывает новую главу в своей истории. Для придания аромату современного резонанса использован амброкс - "белое золото" парфюмерии, молекулу, присутствующую в своем естественном состоянии в амбре. Амброкс раскрывается при соприкосновении с самыми благородными из цитрусовых - это калабрийский бергамот, апельсин и сицилийский лимон. Их свежесть усиливается яркостью тунисского цветка нероли. Вместе они запечатлевают средиземноморский пейзаж, проступающий в лучах рассвета. Затем специи заряжают энергией и заставляют все "шипеть и расплескиваться": это нигерийский имбирь, экстрагированный углекислым газом, и цейлонская корица, но самое главное - редкий и драгоценный черный чай из Китая, также экстрагированный углекислым газом, с нотами травы, соломы и слегка дымчатым оттенком. "Чистый, чувственный и утонченный янтарь затем становится самой сутью парфюма и выражением очень современной мужской элегантности", - добавляет мастер-парфюмер.