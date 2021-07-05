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05.07.2021 02:41
Рубрика: В мире

После оползня в городе Атами 113 человек пропали без вести

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Японские спасатели продолжают работать в городе Атами, где сошел оползень. На сегодняшнее утро неизвестной остается судьба 113 человек, сообщает NHK.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Двое погибли и столько же пострадали, 23 человека удалось спасти из-под завалов. В результате схода оползня пострадали по крайней мере 130 домов и построек, пишет ТАСС.

Оползень сошел в Атами, где проживают 37 тысяч человек, в субботу утром. Его протяженность составила порядка двух километров. Операция по поиску пропавших без вести продолжается. Причиной стихийного бедствия стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии. Метеорологи предупреждают об опасности возникновения новых оползней.

В мире Восточная Азия Япония

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