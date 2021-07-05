Представитель МакSим ответила на сообщения о VIP-лечении певицы

Пиар-менеджер российской певицы МакSим Яна Богушевская среагировала на появившуюся в минувшие выходные в СМИ информацию о "миллионном" элитном лечении лежащей в коме певицы.

Сообщалось, в частности, что Марина Амбросимова (настоящее имя МакSим) находится в частной элитной московской клинике, двухнедельное VIP-размещение в отдельной палате которой обходится в миллион рублей.

При этом издание ссылалось на "подсобного рабочего клиники", настоявшего, что у певицы - коронавирус.

Богушевская в сторис своего Instagram прозвучавшее опровергает: "Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы".

Кроме того, менеджер опровергла и сообщения о том, что врачи вывели Марину из искусственной комы - медикаментозного сна: состояние артистки, лежащей на аппарате ИВЛ, без изменений и по-прежнему оценивается как тяжелое.