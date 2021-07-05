На Курской Коренской ярмарке работали несколько выставочных павильонов

На XX Курской Коренской ярмарке работали несколько выставочных павильонов. В главном были расположены стенды ведущих курских вузов, предприятий легкой промышленности, а также гостей из других регионов и государств. Среди них представители Абхазии, Шри-Ланки, Вьетнама и Китайской народной республики.

Представители промышленности, бизнеса, АПК и туризма продемонстрировали свои экспозиции в быстровозводимых павильонах.

В павильоне пищевой и перерабатывающей промышленности свою продукцию гостям и партнерам презентовали ведущие местные предприятия, среди которых Курский хладокомбинат, "Рыльский сыродел", проект "Свежий хлеб", "Грибная радуга". Сегодня это предприятие является крупнейшим производителем грибов в стране. Первый урожай на предприятии собрали в 2017 году. Сегодня объемы производства составляют до 32 тысяч тонн в год.

В павильоне туризма и отдыха о своих проектах и маршрутах рассказали представители туристических фирм, учреждений досуга и культуры. Отдельный стенд был посвящен промышленному туризму. Сегодня это направление активно развивают как небольшие предприятия, так и "гиганты", среди которых Курская атомная станция. На АЭС разработали три типа экскурсий, которые охватывают в том числе экологическую составляющую, безопасное производство энергии, историю развития и т. д.

- Экскурсии проводятся бесплатно для всех желающих любого возраста. Мы принимаем группы, начиная с детских садов. Экскурсии адаптируются под возраст и состав участников, чтобы показать и рассказать то, что нужно именно этим посетителям. Конечно, больше всего людей впечатляет вид со смотровой площадки. Когда люди видят масштабы стройки своими глазами, то просто захватывает дух - рассказала специалист по связям с общественностью Управления информации и общественных связей Курской АЭС Елена Гасникова.

В популяризацию промышленного туризма включились и другие участники ярмарки, среди которых завод "Совтест АТЕ", где гостям готовы продемонстрировать все этапы создания оборудования электроники - от идеи до отгрузки заказчику.

Во время работы павильона были проведены мастер-классы по народным промыслам, а в музее "Почты" все желающие могли написать письмо, подписав конверт гусиным или стальным пером.

Фото: Администрация Курской области

В павильоне промышленности и бизнеса свои разработки и инновации представили известные предприятия региона, среди которых ОАО "Электроагрегат", завод "Светодиод", "Авиаавтоматика имени Тарасова", завод "Маяк", "Курскобувь", "КЭАЗ" и многие другие.

Еще одна выставка была посвящена комфортной среде для жизни. О проводимой в регионе работе гостям ярмарки рассказали курские застройщики, представители фонда капремонта и авиакомпании "Руслайн".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Курской области