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05.07.2021 12:04
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 6557 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 6557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1385 человек. На ИВЛ находятся 735 человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
За сутки в России подтверждено 24 353 случая COVID-19 в 84 регионах

В городе выздоровели еще 5648 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего вылечились от инфекции 1 188 188 человек. В столице скончались 106 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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