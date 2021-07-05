Сергунина: Пандемия не повлияет на развитие городской среды в Москве

Пандемия не повлияет на стратегию развития городской среды по программе "Мой район" в Москве. Только в этом году в рамках программы благоустроят и отремонтируют более двух тысяч дворов и 300 объектов городской инфраструктуры. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В этом году по программе мэра Москвы "Мой район" планируется благоустроить более двух тысяч дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список", - объяснила она.

По ее словам, с момента запуска программы в 2018 году уже благоустроили более 330 территорий, в том числе набережные, парки и скверы, пешеходные маршруты и другие. Обновлено более 300 библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов.

"Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой - она стала пешеходной, фестивальную площадку в японском стиле в Куркино - новую районную достопримечательность. А вот благоустроенная набережная Москвы-реки в Капотне теперь вполне может считаться достопримечательностью общегородской", - считает заммэра.