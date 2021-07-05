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05.07.2021 09:34
Рубрика: Экономика

Сергунина: Пандемия не повлияет на развитие городской среды в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Пандемия не повлияет на стратегию развития городской среды по программе "Мой район" в Москве. Только в этом году в рамках программы благоустроят и отремонтируют более двух тысяч дворов и 300 объектов городской инфраструктуры. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
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"В этом году по программе мэра Москвы "Мой район" планируется благоустроить более двух тысяч дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список", - объяснила она.

По ее словам, с момента запуска программы в 2018 году уже благоустроили более 330 территорий, в том числе набережные, парки и скверы, пешеходные маршруты и другие. Обновлено более 300 библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов.

"Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой - она стала пешеходной, фестивальную площадку в японском стиле в Куркино - новую районную достопримечательность. А вот благоустроенная набережная Москвы-реки в Капотне теперь вполне может считаться достопримечательностью общегородской", - считает заммэра.

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