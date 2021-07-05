В Москве у бизнесмена отобрали пять миллионов рублей

Бизнесмена ограбили средь бела дня в одном из ресторанов торгового центра на Рублевском шоссе.

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, 23-летний мужчина договорился о деловой встрече со своим знакомым в этом ресторане, чтобы передать наличные деньги. Однако вскоре к ним подошли четверо неизвестных. Они стали требовать отдать пакет с деньгами. Получив отказ, знакомый потерпевшего выхватил у него пакет и вместе с неизвестными скрылся. Материальный ущерб составил пять миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское Москвы в Студенческом переулке задержали троих грабителей - ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 33 лет. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Все задержанные взяты под стражу. Сейчас ищут их сообщников.