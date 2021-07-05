В Подмосковье 1,8 миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19

В Подмосковье 1,8 миллиона жителей уже вакцинировались от коронавируса. Это составляет 48,5% от плана вакцинации, сообщила зампред правительства области - министр регионального здравоохранения Светлана Стригункова.

По ее словам, эффект от вакцинации уже заметен - число госпитализированных с COVID-19 начало снижаться. "За прошедшую неделю снижение составило всего 5%, но тем не менее мы видим, что тенденция пошла на спад", - сказала Стригункова на еженедельном видеосовещании с руководящим составом области и главами подмосковных городов.

И если на прошлой неделе в регионе свободными оставались порядка 16% коек в коронавирусных госпиталях, то сегодняшний резерв - 20%. Тем не менее Стригункова отметила, что в больницах по-прежнему много тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Таких сейчас 489.