На Колыме заблокируют сайты по продаже поддельных справок о вакцинации

Прокуратура Сусуманского района Магаданской области выявила сайты, где предлагались услуги по оформлению за деньги медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без ее проведения, а также справок об отсутствии инфекционных заболеваний.

Прокурор обратился в суд с требованием заблокировать два сайта по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Размещенная на этих ресурсах информация носит противоправный характер и подлежит ограничению", - говорится в сообщении.

Иски рассмотрит Сусуманский районный суд.