В Благовещенске полуторагодовалый ребенок сбежал из детского сада

Частный детский сад, расположенный на улице Новой в Благовещенске, требуют закрыть прокуроры после проведения проверки. Рейд в дошкольном учреждении провели из-за самовольного ухода с территории ребенка полутора лет.

"Малыша случайно заметили прохожие и вернули в детский сад", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что в этот момент ребенок гулял без присмотра на автопарковке.

Во время проверки выяснилось, что садик работает со множеством нарушений. Сотрудники, занимающиеся уходом за детьми, профессионально не подготовлены для этой работы, не имеют медкнижек и не проходят регулярные медосмотры. Для воспитанников не организован питьевой режим, не проводятся мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Не заботились сотрудники и о пожарной безопасности.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и нарушении требований пожарной безопасности. В суд направлен иск о запрете работы детского сада "в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних".