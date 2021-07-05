Новости

Более 1,6 тысячи семей пострадали от торнадо на юго-востоке Чехии 12:17
В России упростили процедуру подачи жалобы в ФАС 12:16
Мишустин: Вопросы с поставками в регионы вакцин практически решены 12:13
Минфин увеличит в июле покупки иностранной валюты 12:11
Косачев: Меньшов мог ненавязчиво объяснять людям, как нужно жить 12:09
Каждый третий работодатель поощряет вакцинацию сотрудников от COVID-19 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 6557 новых случаев COVID-19 12:04
На параде в честь юбилея ВМФ России покажут палубные истребители 11:58
Лучшей на "Иннопроме" назвали компанию по производству сверхпроводников 11:56
На Кубе сняли изоляцию со 103 российских туристов 11:55
Разработчики представили лекарство от COVID-19 на основе плазмы 11:51
В Брянской области задержан подросток, создавший экстремистское сообщество 11:47
Мишустин: Бизнесу нужно оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей 11:41
Владимир Серебренный назначен врио ректора МГУТ "СТАНКИН" 11:39
На Кубе около 180 тысяч человек эвакуированы из-за урагана 11:33
В Благовещенске полуторагодовалый ребенок сбежал из детского сада 11:31
Власти Украины внесли комментатора Губерниева в "черный список" 11:26
В Якутии бушуют сухие грозы 11:22
Мультфильм "Маша и Медведь" впервые показали на японском телевидении 11:14
Skoda начала продажи самой бюджетной версии Octavia в России 11:13
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса 11:10
Скончался режиссер Владимир Меньшов 11:07
Генконсульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило работу 11:06
Автопарк страны за год постарел на пять месяцев 10:59
У сербского гребца, прибывшего на Игры в Токио, обнаружен ковид 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске полуторагодовалый ребенок сбежал из детского сада

Текст: Дина Непомнящая

Частный детский сад, расположенный на улице Новой в Благовещенске, требуют закрыть прокуроры после проведения проверки. Рейд в дошкольном учреждении провели из-за самовольного ухода с территории ребенка полутора лет.

Две девочки сбежали из детского сада на Сахалине

"Малыша случайно заметили прохожие и вернули в детский сад", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что в этот момент ребенок гулял без присмотра на автопарковке.

Во время проверки выяснилось, что садик работает со множеством нарушений. Сотрудники, занимающиеся уходом за детьми, профессионально не подготовлены для этой работы, не имеют медкнижек и не проходят регулярные медосмотры. Для воспитанников не организован питьевой режим, не проводятся мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Не заботились сотрудники и о пожарной безопасности.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и нарушении требований пожарной безопасности. В суд направлен иск о запрете работы детского сада "в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
На Кубе сняли изоляцию со 103 российских туристов
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"