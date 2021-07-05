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05.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 353 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 24 353 случая COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 13,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 6557

2 Московская область 2651

3 Санкт-Петербург 1828

4 Нижегородская область 448

5 Воронежская область 362

6 Забайкальский край 340

7 Республика Крым 337

8 Республика Бурятия 331

9 Брянская область 327

10 Красноярский край 322

11 Свердловская область 322

12 Иркутская область 319

13 Пермский край 316

14 Хабаровский край 297

15 Омская область 297

16 Ростовская область 281

17 Мурманская область 271

18 Смоленская область 269

19 Оренбургская область 268

20 Республика Коми 251

21 Владимирская область 237

22 Приморский край 231

23 Архангельская область 223

24 Тверская область 223

25 Ленинградская область 219

26 Челябинская область 218

27 Краснодарский край 214

28 Волгоградская область 207

29 Тюменская область 205

30 Калининградская область 201

31 Вологодская область 200

32 Республика Карелия 198

33 Самарская область 198

34 Алтайский край 194

35 Курская область 179

36 Республика Башкортостан 178

37 Саратовская область 175

38 Новосибирская область 173

39 Кемеровская область 170

40 Республика Дагестан 168

41 Ставропольский край 164

42 Пензенская область 161

43 Астраханская область 160

44 Ульяновская область 156

45 Республика Хакасия 153

46 Тульская область 153

47 Ярославская область 152

48 Ханты-Мансийский автономный округ 151

49 Псковская область 139

50 Рязанская область 133

51 Удмуртская Республика 122

52 Севастополь 121

53 Липецкая область 118

54 Костромская область 117

55 Кировская область 112

56 Республика Тыва 108

57 Орловская область 100

58 Республика Саха (Якутия) 99

59 Амурская область 98

60 Новгородская область 95

61 Калужская область 94

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 92

63 Ивановская область 88

64 Белгородская область 87

65 Тамбовская область 84

66 Республика Калмыкия 83

67 Курганская область 79

68 Сахалинская область 77

69 Чеченская Республика 65

70 Томская область 62

71 Республика Чувашия 56

72 Республика Марий Эл 55

73 Республика Мордовия 52

74 Республика Алтай 48

75 Кабардино-Балкарская Республика 46

76 Камчатский край 44

77 Республика Татарстан 40

78 Республика Ингушетия 36

79 Карачаево-Черкесская Республика 32

80 Республика Адыгея 31

81 Республика Северная Осетия-Алания 28

82 Магаданская область 25

83 Еврейская автономная область 24

84 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 635 294 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,15%

3. Республика Северная Осетия-Алания 0,16%

За последние сутки подтверждено 654 смерти:

Москва 106

Санкт-Петербург 100

Иркутская область 29

Нижегородская область 28

Республика Бурятия 24

Краснодарский край 23

Пензенская область 19

Московская область 18

Брянская область 12

Ленинградская область 12

Пермский край 12

Саратовская область 11

Свердловская область 11

Воронежская область 10

Самарская область 10

Алтайский край 10

Рязанская область 9

Ульяновская область 9

Красноярский край 9

Забайкальский край 9

Смоленская область 8

Республика Крым 8

Липецкая область 7

Волгоградская область 7

Челябинская область 7

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Республика Марий Эл 6

Республика Чувашия 6

Кемеровская область 6

Омская область 6

Курская область 5

Республика Коми 5

Мурманская область 5

Республика Башкортостан 5

Тюменская область 5

Новосибирская область 5

Хабаровский край 5

Белгородская область 4

Ивановская область 4

Калужская область 4

Севастополь 4

Удмуртская Республика 4

Оренбургская область 4

Республика Алтай 4

Приморский край 4

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Астраханская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Псковская область 2

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Республика Саха (Якутия) 2

Амурская область 2

Владимирская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 138 579 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 540 человек:

Москва 5648

Московская область 1939

Санкт-Петербург 743

Воронежская область 356

Свердловская область 295

Владимирская область 234

Нижегородская область 204

Омская область 200

Ростовская область 195

Забайкальский край 193

Самарская область 176

Республика Бурятия 176

Тюменская область 168

Калининградская область 164

Архангельская область 160

Курская область 151

Республика Карелия 139

Хабаровский край 130

Кемеровская область 128

Брянская область 127

Ульяновская область 124

Саратовская область 121

Республика Саха (Якутия) 119

Республика Дагестан 112

Рязанская область 105

Красноярский край 105

Кировская область 101

Пермский край 100

Челябинская область 99

Оренбургская область 95

Республика Коми 93

Калужская область 85

Орловская область 83

Новгородская область 78

Вологодская область 76

Волгоградская область 65

Смоленская область 64

Тульская область 59

Ярославская область 58

Ленинградская область 58

Приморский край 58

Курганская область 57

Краснодарский край 50

Ханты-Мансийский автономный округ 50

Республика Чувашия 49

Сахалинская область 49

Севастополь 48

Амурская область 47

Костромская область 46

Тверская область 46

Республика Тыва 46

Ивановская область 44

Тамбовская область 43

Ямало-Ненецкий автономный округ 43

Республика Мордовия 41

Удмуртская Республика 41

Республика Марий Эл 34

Новосибирская область 33

Мурманская область 32

Иркутская область 27

Липецкая область 25

Астраханская область 24

Республика Башкортостан 24

Республика Калмыкия 23

Алтайский край 23

Белгородская область 21

Пензенская область 21

Ставропольский край 18

Республика Крым 17

Республика Северная Осетия - Алания 15

Республика Алтай 15

Республика Хакасия 15

Чеченская Республика 14

Кабардино-Балкарская Республика 12

Камчатский край 12

Томская область 10

Республика Ингушетия 9

Республика Адыгея 8

Псковская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 6

Магаданская область 5

Республика Татарстан 4

Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 083 441.

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