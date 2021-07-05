За сутки в России подтверждено 24 353 случая COVID-19 в 84 регионах

1 Москва 6557
2 Московская область 2651
3 Санкт-Петербург 1828
4 Нижегородская область 448
5 Воронежская область 362
6 Забайкальский край 340
7 Республика Крым 337
8 Республика Бурятия 331
9 Брянская область 327
10 Красноярский край 322
11 Свердловская область 322
12 Иркутская область 319
13 Пермский край 316
14 Хабаровский край 297
15 Омская область 297
16 Ростовская область 281
17 Мурманская область 271
18 Смоленская область 269
19 Оренбургская область 268
20 Республика Коми 251
21 Владимирская область 237
22 Приморский край 231
23 Архангельская область 223
24 Тверская область 223
25 Ленинградская область 219
26 Челябинская область 218
27 Краснодарский край 214
28 Волгоградская область 207
29 Тюменская область 205
30 Калининградская область 201
31 Вологодская область 200
32 Республика Карелия 198
33 Самарская область 198
34 Алтайский край 194
35 Курская область 179
36 Республика Башкортостан 178
37 Саратовская область 175
38 Новосибирская область 173
39 Кемеровская область 170
40 Республика Дагестан 168
41 Ставропольский край 164
42 Пензенская область 161
43 Астраханская область 160
44 Ульяновская область 156
45 Республика Хакасия 153
46 Тульская область 153
47 Ярославская область 152
48 Ханты-Мансийский автономный округ 151
49 Псковская область 139
50 Рязанская область 133
51 Удмуртская Республика 122
52 Севастополь 121
53 Липецкая область 118
54 Костромская область 117
55 Кировская область 112
56 Республика Тыва 108
57 Орловская область 100
58 Республика Саха (Якутия) 99
59 Амурская область 98
60 Новгородская область 95
61 Калужская область 94
62 Ямало-Ненецкий автономный округ 92
63 Ивановская область 88
64 Белгородская область 87
65 Тамбовская область 84
66 Республика Калмыкия 83
67 Курганская область 79
68 Сахалинская область 77
69 Чеченская Республика 65
70 Томская область 62
71 Республика Чувашия 56
72 Республика Марий Эл 55
73 Республика Мордовия 52
74 Республика Алтай 48
75 Кабардино-Балкарская Республика 46
76 Камчатский край 44
77 Республика Татарстан 40
78 Республика Ингушетия 36
79 Карачаево-Черкесская Республика 32
80 Республика Адыгея 31
81 Республика Северная Осетия-Алания 28
82 Магаданская область 25
83 Еврейская автономная область 24
84 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 635 294 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Карачаево-Черкесская Республика 0,15%
3. Республика Северная Осетия-Алания 0,16%
Москва 106
Санкт-Петербург 100
Иркутская область 29
Нижегородская область 28
Республика Бурятия 24
Краснодарский край 23
Пензенская область 19
Московская область 18
Брянская область 12
Ленинградская область 12
Пермский край 12
Саратовская область 11
Свердловская область 11
Воронежская область 10
Самарская область 10
Алтайский край 10
Рязанская область 9
Ульяновская область 9
Красноярский край 9
Забайкальский край 9
Смоленская область 8
Республика Крым 8
Липецкая область 7
Волгоградская область 7
Челябинская область 7
Тульская область 6
Ставропольский край 6
Республика Марий Эл 6
Республика Чувашия 6
Кемеровская область 6
Омская область 6
Курская область 5
Республика Коми 5
Мурманская область 5
Республика Башкортостан 5
Тюменская область 5
Новосибирская область 5
Хабаровский край 5
Белгородская область 4
Ивановская область 4
Калужская область 4
Севастополь 4
Удмуртская Республика 4
Оренбургская область 4
Республика Алтай 4
Приморский край 4
Ярославская область 3
Республика Карелия 3
Вологодская область 3
Астраханская область 3
Кабардино-Балкарская Республика 3
Ханты-Мансийский автономный округ 3
Орловская область 2
Тамбовская область 2
Псковская область 2
Ростовская область 2
Республика Дагестан 2
Карачаево-Черкесская Республика 2
Чеченская Республика 2
Республика Саха (Якутия) 2
Амурская область 2
Владимирская область 1
Республика Калмыкия 1
Республика Ингушетия 1
Республика Мордовия 1
Кировская область 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 1
Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 138 579 человек.
Москва 5648
Московская область 1939
Санкт-Петербург 743
Воронежская область 356
Свердловская область 295
Владимирская область 234
Нижегородская область 204
Омская область 200
Ростовская область 195
Забайкальский край 193
Самарская область 176
Республика Бурятия 176
Тюменская область 168
Калининградская область 164
Архангельская область 160
Курская область 151
Республика Карелия 139
Хабаровский край 130
Кемеровская область 128
Брянская область 127
Ульяновская область 124
Саратовская область 121
Республика Саха (Якутия) 119
Республика Дагестан 112
Рязанская область 105
Красноярский край 105
Кировская область 101
Пермский край 100
Челябинская область 99
Оренбургская область 95
Республика Коми 93
Калужская область 85
Орловская область 83
Новгородская область 78
Вологодская область 76
Волгоградская область 65
Смоленская область 64
Тульская область 59
Ярославская область 58
Ленинградская область 58
Приморский край 58
Курганская область 57
Краснодарский край 50
Ханты-Мансийский автономный округ 50
Республика Чувашия 49
Сахалинская область 49
Севастополь 48
Амурская область 47
Костромская область 46
Тверская область 46
Республика Тыва 46
Ивановская область 44
Тамбовская область 43
Ямало-Ненецкий автономный округ 43
Республика Мордовия 41
Удмуртская Республика 41
Республика Марий Эл 34
Новосибирская область 33
Мурманская область 32
Иркутская область 27
Липецкая область 25
Астраханская область 24
Республика Башкортостан 24
Республика Калмыкия 23
Алтайский край 23
Белгородская область 21
Пензенская область 21
Ставропольский край 18
Республика Крым 17
Республика Северная Осетия - Алания 15
Республика Алтай 15
Республика Хакасия 15
Чеченская Республика 14
Кабардино-Балкарская Республика 12
Камчатский край 12
Томская область 10
Республика Ингушетия 9
Республика Адыгея 8
Псковская область 7
Карачаево-Черкесская Республика 6
Магаданская область 5
Республика Татарстан 4
Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 083 441.