За сутки в России подтверждено 24 353 случая COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 13,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6557 2 Московская область 2651 3 Санкт-Петербург 1828 4 Нижегородская область 448 5 Воронежская область 362 6 Забайкальский край 340 7 Республика Крым 337 8 Республика Бурятия 331 9 Брянская область 327 10 Красноярский край 322 11 Свердловская область 322 12 Иркутская область 319 13 Пермский край 316 14 Хабаровский край 297 15 Омская область 297 16 Ростовская область 281 17 Мурманская область 271 18 Смоленская область 269 19 Оренбургская область 268 20 Республика Коми 251 21 Владимирская область 237 22 Приморский край 231 23 Архангельская область 223 24 Тверская область 223 25 Ленинградская область 219 26 Челябинская область 218 27 Краснодарский край 214 28 Волгоградская область 207 29 Тюменская область 205 30 Калининградская область 201 31 Вологодская область 200 32 Республика Карелия 198 33 Самарская область 198 34 Алтайский край 194 35 Курская область 179 36 Республика Башкортостан 178 37 Саратовская область 175 38 Новосибирская область 173 39 Кемеровская область 170 40 Республика Дагестан 168 41 Ставропольский край 164 42 Пензенская область 161 43 Астраханская область 160 44 Ульяновская область 156 45 Республика Хакасия 153 46 Тульская область 153 47 Ярославская область 152 48 Ханты-Мансийский автономный округ 151 49 Псковская область 139 50 Рязанская область 133 51 Удмуртская Республика 122 52 Севастополь 121 53 Липецкая область 118 54 Костромская область 117 55 Кировская область 112 56 Республика Тыва 108 57 Орловская область 100 58 Республика Саха (Якутия) 99 59 Амурская область 98 60 Новгородская область 95 61 Калужская область 94 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 92 63 Ивановская область 88 64 Белгородская область 87 65 Тамбовская область 84 66 Республика Калмыкия 83 67 Курганская область 79 68 Сахалинская область 77 69 Чеченская Республика 65 70 Томская область 62 71 Республика Чувашия 56 72 Республика Марий Эл 55 73 Республика Мордовия 52 74 Республика Алтай 48 75 Кабардино-Балкарская Республика 46 76 Камчатский край 44 77 Республика Татарстан 40 78 Республика Ингушетия 36 79 Карачаево-Черкесская Республика 32 80 Республика Адыгея 31 81 Республика Северная Осетия-Алания 28 82 Магаданская область 25 83 Еврейская автономная область 24 84 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 635 294 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0% 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,15% 3. Республика Северная Осетия-Алания 0,16% За последние сутки подтверждено 654 смерти: Москва 106 Санкт-Петербург 100 Иркутская область 29 Нижегородская область 28 Республика Бурятия 24 Краснодарский край 23 Пензенская область 19 Московская область 18 Брянская область 12 Ленинградская область 12 Пермский край 12 Саратовская область 11 Свердловская область 11 Воронежская область 10 Самарская область 10 Алтайский край 10 Рязанская область 9 Ульяновская область 9 Красноярский край 9 Забайкальский край 9 Смоленская область 8 Республика Крым 8 Липецкая область 7 Волгоградская область 7 Челябинская область 7 Тульская область 6 Ставропольский край 6 Республика Марий Эл 6 Республика Чувашия 6 Кемеровская область 6 Омская область 6 Курская область 5 Республика Коми 5 Мурманская область 5 Республика Башкортостан 5 Тюменская область 5 Новосибирская область 5 Хабаровский край 5 Белгородская область 4 Ивановская область 4 Калужская область 4 Севастополь 4 Удмуртская Республика 4 Оренбургская область 4 Республика Алтай 4 Приморский край 4 Ярославская область 3 Республика Карелия 3 Вологодская область 3 Астраханская область 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Орловская область 2 Тамбовская область 2 Псковская область 2 Ростовская область 2 Республика Дагестан 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Чеченская Республика 2 Республика Саха (Якутия) 2 Амурская область 2 Владимирская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 138 579 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 540 человек: Москва 5648 Московская область 1939 Санкт-Петербург 743 Воронежская область 356 Свердловская область 295 Владимирская область 234 Нижегородская область 204 Омская область 200 Ростовская область 195 Забайкальский край 193 Самарская область 176 Республика Бурятия 176 Тюменская область 168 Калининградская область 164 Архангельская область 160 Курская область 151 Республика Карелия 139 Хабаровский край 130 Кемеровская область 128 Брянская область 127 Ульяновская область 124 Саратовская область 121 Республика Саха (Якутия) 119 Республика Дагестан 112 Рязанская область 105 Красноярский край 105 Кировская область 101 Пермский край 100 Челябинская область 99 Оренбургская область 95 Республика Коми 93 Калужская область 85 Орловская область 83 Новгородская область 78 Вологодская область 76 Волгоградская область 65 Смоленская область 64 Тульская область 59 Ярославская область 58 Ленинградская область 58 Приморский край 58 Курганская область 57 Краснодарский край 50 Ханты-Мансийский автономный округ 50 Республика Чувашия 49 Сахалинская область 49 Севастополь 48 Амурская область 47 Костромская область 46 Тверская область 46 Республика Тыва 46 Ивановская область 44 Тамбовская область 43 Ямало-Ненецкий автономный округ 43 Республика Мордовия 41 Удмуртская Республика 41 Республика Марий Эл 34 Новосибирская область 33 Мурманская область 32 Иркутская область 27 Липецкая область 25 Астраханская область 24 Республика Башкортостан 24 Республика Калмыкия 23 Алтайский край 23 Белгородская область 21 Пензенская область 21 Ставропольский край 18 Республика Крым 17 Республика Северная Осетия - Алания 15 Республика Алтай 15 Республика Хакасия 15 Чеченская Республика 14 Кабардино-Балкарская Республика 12 Камчатский край 12 Томская область 10 Республика Ингушетия 9 Республика Адыгея 8 Псковская область 7 Карачаево-Черкесская Республика 6 Магаданская область 5 Республика Татарстан 4 Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 083 441. В каких поликлиниках Москвы можно сделать ревакцинацию от COVID-19