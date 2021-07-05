Житель Приморья поджег ночной клуб из-за отказа охраны впустить его

В отделе МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ), сообщается на сайте краевого УМВД.

Фигурантом стал местный житель, который из мести охранникам поджег вход в ночной клуб. Вычислили поджигателя благодаря записям с камер видеонаблюдения.

На допросе 42-летний мужчина рассказал, что пришел в заведение, но сотрудники службы охраны его не впустили. Из-за этого между ним и охраной произошла потасовка, которая потом переросла в драку. Дебошир ушел, но через три часа вернулся и положил подожженную автомобильную шину у входной двери в клуб.

В результате пожара оказались повреждены фасад административного здания и помещение кухни. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.