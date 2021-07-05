АО "Транснефть - Западная Сибирь" повышает надежность производственных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило плановые работы на производственных объектах, расположенных в Омской, Томской областях и Красноярском крае.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Парабель" специалисты завершили подключение резервуара объемом 20 тысяч кубометров к подводящим трубопроводам. Подключение выполнялось в рамках технического перевооружения объекта. После ввода в эксплуатацию резервуар будет задействован в выполнении технологических операций по приему, хранению и отгрузке нефти, перекачиваемой по магистральным нефтепроводам (МН) Игольско-Таловое - Парабель и Александровское - Анжеро-Судженск.

Кроме того, на НПС-1 Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) проведены гидравлические испытания действующих технологических трубопроводов. Трубопроводы были проверены на прочность и герметичность давлением жидкости в течение 36 часов.

Гидравлические испытания прошли успешно, недостатков не выявлено.

На технологических трубопроводах Омской ЛПДС выполнены ремонт и замены узлов запорной арматуры. Специалисты проверили работоспособность всех узлов и их техническое состояние, герметичность уплотнений и соединений, заменили изношенные детали. На линейной части магистрального нефтепровода Омск - Иркутск во время плановой остановки ликвидированы ненормативные приварные элементы, смонтирован новый термокарман датчика температуры.

Проведенные плановые работы позволят повысить надежность и безопасность функционирования объектов линейной части и перекачивающих станций. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам предприятия возобновлена по графику, объекты функционируют в штатном режиме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"