Под Новосибирском иномарка въехала в палатку, погибла туристка

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на берегу Обского водохранилища, в результате которого погибла 29-летняя женщина.

Инцидент произошел вечером 3 июля в районе села Завьялово Искитимского района. Жители Кемеровской области отдыхали здесь в туристической палатке.

Пятидесятилетняя женщина на автомобиле Suzuki Grand Vitara не справилась с управлением и сначала наехала на стоявшую на берегу отдыхающую, а потом врезалась в палатку, в которой находились дети.

- Пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, две девочки (3 года и 6 лет) госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

У находившейся за рулем иномарки женщины не имелось прав на управление автомобилем. Результаты ее медицинского освидетельствования пока неизвестны.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Новосибирские полицейские также напоминают о том, что за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права, предусмотрена ответственность в виде штрафа 30000 рублей.