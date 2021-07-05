В Иркутске задержали наркодиллера

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании наркодиллера полицейскими при силовой поддержке отряда спецназа "Гром". Таким образом был пресечен канал поставки в регион синтетических наркотиков и психостимуляторов.

Преступника задержали в Иркутске на парковке около склада транспортной компании. В его автомобиле нашли тайник, оборудованный в музыкальной колонке, в котором находилось порошкообразное вещество. Выяснилось, что это кокаин массой более 300 граммов. Его стоимость по ценам черного рынка может превышать 3,5 миллиона рублей. Кроме того, в тайнике хранилось около пяти килограммов неустановленных веществ и таблеток, которые направлены на экспертизу.

Следствие считает, что наркотики были приобретены в Санкт-Петербурге для последующего сбыта в Иркутске через тайники. Полицейские установили три таких тайника. Задержанный взят под стражу.