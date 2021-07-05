В Новосибирске женщина скончалась после падения из троллейбуса

Новосибирская полиция проводит проверку по факту падения женщины из салона троллейбуса на остановке общественного транспорта. Как рассказали в городской госавтоинспекции, от полученных травм пострадавшая скончалась.

Трагедия произошла вчера около 23.15 по местному времени. Троллейбусом, следовавшим по маршруту №23, управлял водитель 1998 года рождения. Он ехал по проспекту Дзержинского и открыл двери на остановке улица Красина, после чего женщина 1981 года рождения упала на тротуар.

Ее доставили в больницу, медики диагностировали у пострадавшей политравму. Спасти жизнь пациентки врачам не удалось. Теперь по результатам доследственной проверки ГИБДД будет принято процессуальное решение.