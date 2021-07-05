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05.07.2021,  
11:58
Текст:  Антон Валагин

На параде в честь юбилея ВМФ России покажут палубные истребители

Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org
Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org

Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 примут участие в авиационной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, посвященного 325-летию ВМФ России.

Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
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В демонстрационном полете также будут задействованы перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, вертолеты Ка-27 и Ми-8. В общей сложности от Северного флота в параде будут участвовать более 20 экипажей самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны РФ.

МиГ-29К и Су-33 - палубные версии истребителей МиГ-29 и Су-27, соответственно. Отличаются от сухопутных версий складывающимся крылом, гаком, усиленными стойками шасси и другими усовершенствованиями. Единственным носителем палубных истребителей в ВМФ России является тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Корабль находится на модернизации, в ходе которой он избавится от тяжелого ракетного вооружения, получив взамен новую систему управления взлетом и посадкой, летную палубу, современные средства ПВО, энергоснабжения и силовую установку. Возвращение корабля в состав Северного флота намечено на 2023 год.

Юбилейный военно-морской парад пройдет 25 июля, в День ВМФ. К его обеспечению в Петербурге привлекут более 20 судов вспомогательного флота. Также парады пройдут в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске, Севастополе и сирийском Тартусе.

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