В курортной зоне Петербурга горит цех деревообработки

Петербургские пожарные работают в Сестрорецке по повышенному номеру сложности. Очаг возгорания появился в цехе деревообработки на Аэродромной улице около девяти часов утра, затем огонь быстро распространился.

- В цехе по деревообработке площадью 450 квадратных метров происходит горение по всей площади, - уточнили в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. - В 09:43 из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара повышен до № 2.

Сейчас на месте возгорания работает 12 единиц техники и 47 человек личного состава. Сведений о пострадавших пока не поступало.