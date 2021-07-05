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05.07.2021 16:51
Рубрика: В мире

В РВИО объяснили, почему территориальные претензии Эстонии несостоятельны

Текст: Елена Новоселова
В Российском военно-историческом обществе (РВИО) обстоятельно ответили бывшему спикеру парламента Эстонии и нынешнему кандидату в президенты страны Хенну Пыллуаасу. Политик потребовал, ни больше ни меньше, а вернуть Эстонии Псковскую и Ленинградскую области.

Напомним, в своих претензиях Пыллуаас ссылается на заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, который установил иные, нежели те, что существуют сейчас, госграницы. В РВИО убеждены, что эти требования не только абсурдны, но и могут поставить под вопрос членство Эстонии в НАТО.

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"Эти потуги выглядят смешно. Тартуский договор не имеет никакой юридической силы по одной простой причине. Эстония, войдя в 1940 году в состав СССР в качестве союзной республики, имела административные границы в рамках единого союзного государства, и в 1944 году произошли и были юридически закреплены изменения границ, которые наиболее полно отвечали территориальному делению между республиками, проживанию тех или иных национальностей и прочее, - цитируют РИА Новости научного директора РВИО Михаила Мягкова. - После распада Советского Союза Эстония вышла из СССР, имея те административные границы от 1944 года и которые были международно признаны всеми государствами".

Кстати, по словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, страну и в НАТО приняли с условиями сохранения послевоенных границ и отказа от территориальных претензий. Если же вдаваться в глубь истории, то следует знать, что "изначально отдельного государства, как Эстония, вообще не было", пояснил Мягков.

"Это была часть Швеции, которую шведы уступили Российской империи по результатам Северной войны, по Ништадскому миру 1721 года, и за которую Россия заплатила около 2 миллионов рублей серебром, - подытожил историк. - Пыллуаас и его сторонники могут заявлять о чем угодно, но территории, о которых они говорят, - это исконно русские земли, которые осваивались еще в период Великого Новгорода".

К слову, и в Тартуском договоре есть пункт, который сторонники территориальных претензий к России замалчивают.

"В договоре, помимо прочего, указывалось, что на территориях договаривающихся сторон запрещаются любые перемещения войск других сторон, материального имущества, направленных против одной из договаривающихся сторон. Но сегодня Эстония - член НАТО. А НАТО на уровне официальных документов объявило Россию своим врагом", - сказал Михаил Мягков.

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