В Ростовской области произошла массовая гибель рыбы

В Цимлянском водохранилище произошла массовая гибель рыбы. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области проводят оценку ущерба и устанавливают обстоятельства ЧП.

По предварительным данным на берег водоема около города Волгодонска водой оказалось вынесено большое количество бычков и другой рыбы частиковых пород.

Как сообщили РИА Новости в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, одной из версий гибели водных биоресурсов является перегрев воды и слабая аэрация - недостаток кислорода. Кроме того, специалистами будет проведен забор проб воды для проведения лабораторных анализов.

Для расследования обстоятельств замора рыбы будет сформирована межведомственная комиссия.