Новости

На Урале из-за подтопления населенных пунктов ввели режим ЧС 14:21
В Крыму нашли мертвой женщину, пропавшую во время наводнения 14:16
Назван точный диагноз скончавшегося от COVID Владимира Меньшова 14:13
Мишустин обещал выделить средства на детскую больницу в Свердловской области 14:10
В Крыму машины туристов застряли у пещерного города Эски-Кермен 14:05
Володин назвал невосполнимой потерей уход из жизни Владимира Меньшова 13:54
Посольство РФ в Кабуле: Эвакуация дипмиссии не планируется 13:53
Мишустин: Средства на проект медицинского кластера в Екатеринбурге найдены 13:50
В Подмосковье 1,8 миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19 13:47
МЧС: В июле на Дальнем Востоке может начаться сезон муссонных дождей 13:42
Володин предостерег участников думских выборов от популизма и радикализма 13:42
Итальянцы привезли на "Иннопром" скорость, роскошь и большие надежды 13:38
В Екатеринбурге ядерные технологии будут использовать в кардиологии 13:29
Мурашко назвал две основные задачи системы здравоохранения 13:24
Любимова: Режиссерские работы Меньшова всегда становились большим событием 13:15
Песков оценил возможность издания собрания сочинений Путина 13:13
Прощание с режиссером Владимиром Меньшовым состоится 8 июля 13:09
Портал госуслуг сможет давать индивидуальные рекомендации пользователям 13:05
Генич высказался о будущем Черчесова в сборной России по футболу 13:05
Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор 12:58
Составлен рейтинг самых безопасных для детей регионов России 12:56
В Ростовской области произошла массовая гибель рыбы 12:53
В Минфине рассказали о "налоговой донастройке" 12:46
В Москве задержан продававший поддельные сертификаты о вакцинации мошенник 12:42
Песков прокомментировал запрет маркировки "шампанским" продукции Moet Hennessy 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 12:53
Рубрика: Общество

В Ростовской области произошла массовая гибель рыбы

Текст: Николай Грищенко

В Цимлянском водохранилище произошла массовая гибель рыбы. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области проводят оценку ущерба и устанавливают обстоятельства ЧП.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Нужно ли рыбакам-любителям регистрировать места хранения лодок

По предварительным данным на берег водоема около города Волгодонска водой оказалось вынесено большое количество бычков и другой рыбы частиковых пород.

Как сообщили РИА Новости в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, одной из версий гибели водных биоресурсов является перегрев воды и слабая аэрация - недостаток кислорода. Кроме того, специалистами будет проведен забор проб воды для проведения лабораторных анализов.

Для расследования обстоятельств замора рыбы будет сформирована межведомственная комиссия.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Путин оценил темпы диверсификации "оборонки"
На Кубе сняли изоляцию со 103 российских туристов
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"