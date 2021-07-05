В Волгограде четырехлетнюю девочку убило током

В частном секторе на улице Валдайской в Волгограде погибла четырехлетняя девочка, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

По предварительным данным, причиной смерти малолетней стал удар электрическим током. Ребенок пошел купаться. А к душевой кабине был подключен водонагревательный котел.

Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора.

Организована доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.