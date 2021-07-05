Мишустин обещал выделить средства на детскую больницу в Свердловской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву найти средства в федеральном бюджете на переоснащение областной детской клинической больницы.

Глава региона попросил выделить из федерального бюджета порядка 230 миллионов рублей на закупку нового оборудования для клиники.

"По больнице мы прорабатывали этот вопрос с министерством здравоохранения. Мы обязательно поможем, окажем эту поддержку", - заявил Мишустин.

Он также ответил на просьбу Куйвашева "сдвинуть влево" инвестиции, заложенные на развитие дорожной сети региона. "Все поручения, связанные с возможностью переноса, мы дадим, и надеюсь, что поддержим ваш запрос", - сказал премьер.