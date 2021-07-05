Мишустин пообщался на английском с иностранными участниками "Иннопрома"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге осмотрел национальный павильон Италии и пообщался с участниками на английском языке.
Италия - партнер выставки этого года, ей отвели отдельный павильон площадью около трех тысяч квадратных метров. В столице Урала итальянцы представили в том числе свои космические технологии, среди них - зонд Exomars, который участвует в миссии Европейского космического агентства, она реализуется в сотрудничестве с Роскосмосом.
Главе кабмина РФ показали также инновационные разработки в сфере энергетики итальянского производства, в их числе - зарядную станцию для электромобилей.
Российский премьер поздоровался с каждым участником за руку и поприветствовал их по-английски, он также прослушал экскурсию по итальянскому павильону на английском языке.
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