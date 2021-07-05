СМИ: Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с коронавирусом

76-летний советский, российский кинорежиссер, сценарист, актер и писатель Александр Стефанович госпитализирован с пятидесятипроцентным поражением легких.

Как утверждает Mash, заслуженный деятель искусств РФ "заболел около недели назад и лечение начал дома", после чего состояние артиста стало ухудшаться, и его поместили в ковидную клинику в Сокольниках.

Согласно данным ресурса, врачи оценивают состояние Стефановича как средней степени тяжести.

Александр Стефанович родился в 1944 году в Ленинграде. С 1970 года работал режиссером на "Мосфильме". Дебют в игровом кино - драма "Вид на жительство". Сотрудничал с Сергеем Михалковым, написал в соавторстве несколько сценариев, которые поставил как режиссер. Среди них сатирическая комедия с Папановым, Быковым и Куравлёвым "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Барды", "Осенний блюз", "Кураж".

Именно Стефанович привел в большое кино Макаревича и "Машину времени", Ротару, Розенбаума, Филозова, композитора Давида Тухманова.

В 1974-м режиссер поставил первый отечественный киномюзикл ("Дорогой мальчик"), снял первые в нашей стране музыкальные клипы, он же является создателем сценического образа Аллы Пугачевой, на которой был женат вторым браком 1977 по 1981 год.

Первая жена - актриса Наталия Богунова (Светлана Афанасьевна, жена Ганжи в "Большой перемене").