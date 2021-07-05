Старые, но опасные: NI оценил российские бомбардировщики-ракетоносцы

Открывает список тяжелый дальний бомбардировщик Ту-95. Разработали его в 50-х годах прошлого столетия. Его двигатели чрезвычайно мощные, но громкие. Этот самолет нельзя отнести к малозаметным, но у него другое преимущество - Ту-95 способен нести огромную полезную нагрузку. Модернизация продлила срок службы самолета до 2040-х годов.

Следующий - сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М. На этом самолете использована конструкция крыла с изменяемой стреловидностью, которая обеспечивает хорошую управляемость даже на очень высокой скорости. Ту-22М несет приличную бомбовую нагрузку и может летать с максимальной скоростью до 1,88 Маха. В хвосте у него установлена двухствольная 23-мм пушка с дистанционным управлением.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как "Белый лебедь", американский журнал называет настоящим зверем, у которого несколько мировых рекордов. Это самый тяжелый бомбардировщик. Ту-160 способен переносить на борту до 40 тонн полезной нагрузки. Способен применять высокоточные крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Может быстро набирать скорость, она достигает 2,2 Маха.

Автор статьи делает вывод: многие российские бомбардировщики-ракетоносцы - это старая техника, разработанная еще в Советском Союзе. Однако эти самолеты до сих пор являются чрезвычайно опасными противниками.