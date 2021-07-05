Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.07.2021,  
11:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Старые, но опасные: NI оценил российские бомбардировщики-ракетоносцы

Американский журнал The National Interest составил список российских бомбардировщиков-ракетоносцев. Все они были разработаны еще в СССР, но грозными противниками эти самолеты остаются и по сей день благодаря модернизации и современному вооружению..

Открывает список тяжелый дальний бомбардировщик Ту-95. Разработали его в 50-х годах прошлого столетия. Его двигатели чрезвычайно мощные, но громкие. Этот самолет нельзя отнести к малозаметным, но у него другое преимущество - Ту-95 способен нести огромную полезную нагрузку. Модернизация продлила срок службы самолета до 2040-х годов.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео

Следующий - сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М. На этом самолете использована конструкция крыла с изменяемой стреловидностью, которая обеспечивает хорошую управляемость даже на очень высокой скорости. Ту-22М несет приличную бомбовую нагрузку и может летать с максимальной скоростью до 1,88 Маха. В хвосте у него установлена двухствольная 23-мм пушка с дистанционным управлением.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как "Белый лебедь", американский журнал называет настоящим зверем, у которого несколько мировых рекордов. Это самый тяжелый бомбардировщик. Ту-160 способен переносить на борту до 40 тонн полезной нагрузки. Способен применять высокоточные крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Может быстро набирать скорость, она достигает 2,2 Маха.

Автор статьи делает вывод: многие российские бомбардировщики-ракетоносцы - это старая техника, разработанная еще в Советском Союзе. Однако эти самолеты до сих пор являются чрезвычайно опасными противниками.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео 10:38
Видео: британский F-35 наблюдал за учениями РФ в Средиземном море 29.06.2021
NI назвал преимущества Су-35 по сравнению с F-22 28.06.2021
ВКС России
Фото: Richard Watt/Wikimedia.org
Новая британская БМП Ajax оглушила испытателей 09:43
Су-57 оставит F-35 без работы двумя ракетами 30.06.2021
Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К 25.06.2021
бомбардировщики
Издержки секретности: почему Покрышкин сбил советский Су-2 в первом бою 22.06.2021
Точный удар: как один "Илья Муромец" лишил немцев 30 тысяч снарядов 18.06.2021