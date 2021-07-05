Умер актер, бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров

Советский, российский актер, телеведущий и артист дубляжа Юрий Петров умер на 75-м году жизни 4 июля. Об этом сообщила на Facebook коллега Петрова, диктор "Останкина" Алла Данько.

"Узнала, что умер Юрий Петров, наш коллега, который пришел в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году", - написала она. Вспоминая Юрия как "удивительно интеллигентного, ровного в отношениях, сдержанного и очень образованного человека".

Также Данько отметила, что Юрий Петров был первым, кто сообщил о Государственном комитете по чрезвычайному положению - ГКЧП - в августе 91 года.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения, вел программу "Время", концертные и фестивальные шоу.

На экранах - с 1981-го: "Это было за Нарвской заставой", "Чернобыль. Последнее предупреждение", "24 часа", "Досье детектива Дубровского", "Марш Турецкого", "Каменская", "Зона", "Висяки", другие.