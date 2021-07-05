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Умер советский актер Убайдулло Раджабов

Новости
    05.07.2021, 14:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, таджикский комический и драматический артист, режиссер, актер дубляжа и бывший председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Убайдулло Раджабов скончался в Душанбе в возрасте 80 лет 1 июля.

О смерти народного артиста Таджикистана сообщил в Facebook журналист Комилджон Холов. Без указания причин кончины Раджабова.

Убайдулло Раджабов родился 20 марта 1941 года в Дангаринском районе Кулябской области. В 1964-м окончил Душанбинское музыкальное училище, затем - режиссерское отделение Таджикского государственного института искусств имени Турсунзаде.

Работал в Академическом театре драмы имени Лахути, в Кулябском музыкально-драматическом театре, режиссером-постановщиком массовых представлений и государственных концертов. Являлся художественным руководителем театра миниатюр "Ойна" ("Зеркало").

На экранах - с начала 60-х: "Зумрад", "Мирное время", "Краткие встречи на долгой войне", "Здравствуйте, Гульнора Рахимовна", "Случай в аэропорту", "Кандидат", "Тайна девяти пророков", "Было - не было", другие.

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