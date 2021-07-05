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Рубрика: В мире

В Евросоюзе введут налог на авиатопливо

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еврокомиссия планирует ввести минимальную ставку налога на авиационное топливо. Эксперты считают, что за это придется заплатить пассажирам: стоимость билетов неминуемо вырастет.

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В Брюсселе работают над пакетом мер по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Одной из них, как стало известно авторитетному информагентству Reuters, будет установление общей для Евросоюза минимальной ставки налога на авиационное топливо для полетов внутри ЕС. На сегодняшний день европейские авиакомпании не облагаются единым для всех стран союза налогом, что, по мнению авторов проекта, "не отвечает нынешней сложной климатической ситуации".

"Налоговые правила ЕС поощряют использование ископаемых видов топлива вместо экологически чистых", - поясняют в Брюсселе. Для того, чтобы изменить существующее положение вещей, 14 июля Еврокомиссия выступит с предложением: с 2023 года будет установлена минимальная ставка налога. Она будет начинаться с нуля и в течение десяти лет постепенно увеличиваться. При этом, в проекте не указано, какой будет окончательная ставка. А вот экологичные виды топлива, такие как "зеленый водород" и современное биотопливо, не будут облагаться налогом в течение этого 10-летнего периода.

С этой инициативой еще в 2019 году выступили министры финансов Германии, Нидерландов, Франции, Швеции, Италии, Бельгии, Люксембурга, Дании и Болгарии. Тогда независимая исследовательская организация CE Delft опубликовала данные, согласно которым налоговые льготы для авиационного сектора ведут к росту спроса на билеты, развитию авиации, в том числе, к увеличению количества рабочих мест, числа рейсов и их географии. В документе, который цитирует издание Forbes, говорится, что налог может привести к увеличению средней цены билета на 10 процентов, снижению пассажиропотока на 11 процентов, зато выбросы парниковых газов сократятся на 11 процентов, а число людей, страдающих от шума вблизи аэропортов - на 8 процентов.

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