В России к премьере "Черной вдовы" выйдет новая биография Стэна Ли

К премьере фильма "Черная Вдова" издательство АСТ выпустит в России книгу "Стэн Ли. Эпоха Marvel". Это очередная обновленная биография мэтра комикс-культуры, составленная Дэнни Фингеротом, 18 лет проработавшим в компании Marvel и лично знакомым с ее идейным вдохновителем.

Несмотря на то, что Стэн Ли навсегда войдёт в историю как создатель Человека-Паука, Людей Икс и Мстителей, последние 20 лет он стойко ассоциируется с озорными камео в экранизациях собственных произведений.

В книге есть фрагмент, подтверждающий, что писателю нравились подобные проделки с юных лет:

"Однажды, работая в офисе The Magpie, Ли устроил розыгрыш, который часто описывал с гордостью (и легким стыдом): "Я, похоже, даже в те времена был слегка сумасшедшим. Я помню, что в школе издавался журнал под названием The Magpie… Мы работали в кабинете, который все прозвали "Башней". Так вот, в "Башне" был очень высокий потолок, до которого дотянуться было просто-напросто невозможно… Однажды, когда потолок красили, один из маляров слез с лестницы, чтобы сходить на обед. И вот тогда я поднялся к потолку и написал: "Стэн Ли - Бог". Это стало одним из первых свидетельств моего непреодолимого комплекса неполноценности".

Интересно, но, рассказывая о шутке в 2017 году, Ли отметил: "Мне так стыдно за выходку, но, насколько мне известно, надпись по сей день красуется на потолке редакции".

Старт продаж книги "Стэн Ли. Эпоха Marvel" запланирован на первую половину июля.