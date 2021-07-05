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Рубрика: В мире

В Тбилиси сорвали проведение марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Текст: Юрий Когалов

Марш представителей ЛГБТ-сообщества, который должен был состояться в понедельник в столице Грузии, был отменен. Как отметили организаторы акции из неправительственной организации "Тбилиси прайд", шествие решили не проводить по соображениям безопасности.

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Сегодня с самого утра в городе проходят акции радикалов, один иностранец с серьгой в ухе подвергся нападению и был госпитализирован. Нападкам подвергались женщины и подростки, представители СМИ.

"Друзья, сограждане, призываю вас к спокойствию. Неприемлемо насилие! Фиксируются невероятные факты нападения на подростков, женщин, даже туристов", - написал мэр Тбилиси Каха Каладзе на своей странице в Facebook. По его словам, агрессивные действия и нападения на журналистов неприемлемы. "СМИ неприкосновенны даже в горячих точках мира. Выраженная в отношении наших журналистов агрессия является позором нашего общества", - подчеркнул Каладзе.

МВД Грузии начало расследование случаев нападения на людей и офисы ряда организаций. "МВД осуждает любые формы насилия в отношении представителей СМИ. Мы призываем граждан, собравшихся на улицах столицы, поддерживать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и протестовать по любой теме в рамках закона", - отметили в ведомстве.

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