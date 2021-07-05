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Рубрика: В мире

В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Текст: Юрий Когалов
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Знаменитые лабиринты Ближних пещер пещеры в Киево-Печерской лавре оказались под угрозой разрушения. Как заявили в Украинской православной церкви, если не принять срочных мер, ситуация может привести к человеческим жертвам.

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Как отметили в информационном центре УПЦ, с просьбой о помощи наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. "В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", - говорится в письме. По словам митрополита, "многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса", "уровень увлажненности грунтов в последнее время существенно увеличился". Комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже признали сложившуюся ситуацию как "чрезвычайную регионального масштаба".

В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросил главу правительства Украины рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ.

"В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", - подчеркивается в обращении.

Напомним, Ближние или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. Общая длина подземных коридоров составляет 383 метра. Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий и общая трапезная.

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