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05.07.2021 13:54
Рубрика: Власть

Володин назвал невосполнимой потерей уход из жизни Владимира Меньшова

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Меньшова, напомнив, что талантливый советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и педагог был любим миллионами зрителей.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В соболезнованиях родным и близким Меньшова спикер напомнил, что после выхода на экраны его режиссерской работы "Москва слезам не верит" он стал по‑настоящему народным режиссером. А его лирическая комедия "Любовь и голуби" до сих пор остается одним из самых любимых фильмов, продолжил Володин.

"Многие годы Владимир Валентинович отдал преподаванию во ВГИКе, - отметил спикер. - Замечательный педагог, он воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и артистов, бесконечно преданных своему делу".

"Уход из жизни Владимира Валентиновича Меньшова - невосполнимая потеря для всех нас, - считает Володин. - Светлая память".

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