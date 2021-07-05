Володин назвал невосполнимой потерей уход из жизни Владимира Меньшова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Меньшова, напомнив, что талантливый советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и педагог был любим миллионами зрителей.

В соболезнованиях родным и близким Меньшова спикер напомнил, что после выхода на экраны его режиссерской работы "Москва слезам не верит" он стал по‑настоящему народным режиссером. А его лирическая комедия "Любовь и голуби" до сих пор остается одним из самых любимых фильмов, продолжил Володин.

"Многие годы Владимир Валентинович отдал преподаванию во ВГИКе, - отметил спикер. - Замечательный педагог, он воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и артистов, бесконечно преданных своему делу".

"Уход из жизни Владимира Валентиновича Меньшова - невосполнимая потеря для всех нас, - считает Володин. - Светлая память".