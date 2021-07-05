Вышел трейлер нового "Бендера" - с Безруковым и Верой Брежневой

На YouTube-канале студии Central Partnership опубликован сегодня трейлер приключенческого художественного фильма "Бендер: Золото империи".

"Долго ждать не пришлось! Встречайте трейлер новых грандиозных приключений! И не пропустите - в кино с 15 июля", - призывает подпись к ролику. "Какое чудо, хорошо не надо тратить время и деньги", - среагировали комментаторы. Сразу вспомнив и "Золотого теленка" с Олегом Меньшиковым, и "Пиратов Карибского моря".

"Золото империи" - это продолжение ленты "Бендер: Начало" того же режиссера Игоря Зайцева. Сергей Безруков в нем вернулся к роли папы великого комбинатора, того самого былинного Ибрагима Бендера. А Арам Вандеванян вновь сыграл Осю Задунайского.

Далее: Никита Кологривый - это Мишка Япончик, Таисия Вилкова - Ева Махульская, Александр Цекало сыграл руководителя похоронного бюро. Плюс на борту разбойная Вера Брежнева, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова (жена Ибрагима и, соответственно, мать Остапа), Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Юлия Макарова (невестка Япончика и возлюбленная Остапа), Александр Ильин (Мендель, отец Япончика), Павел Деревянко - в роли батьки Махно и Юрий Колокольников - Котовского.

Опус составит с фильмами "Начало" и "Последняя афера" кинотрилогию, на основе которой далее будет изготовлен сериал. То есть как было с "Гоголем".