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Рубрика: В мире

Банк Англии обязал сотрудников приходить на работу раз в неделю

Текст: Максим Макарычев

Банк Англии обязал сотрудников приходить в офис с сентября не реже одного раза в неделю. Почти все из 50 крупнейших работодателей Британии ранее заявили, что не планируют возвращать сотрудников в офис на постоянной основе после окончания изоляции. Представители 43 британских компаний сообщили, что они будут использовать так называемый гибридный труд служащих, сочетающий домашнюю и офисную работу, при которой персоналу предлагается работать из дома два-три дня в неделю.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Это отражает подход многих фирм, которые не планируют обязывать сотрудников вернуться в офис на полную ставку после 19 июля - даты окончания ограничительных мер, принятых правительством. Многие офисные работники работали преимущественно из дома с момента первого карантина в марте прошлого года, уточняет ВВС. Ожидается, что с 19 июля работодатели будут сами определять, должны ли их сотрудники находиться в офисе.

После пандемии пять процентов из 4000 сотрудников Банка Англии приходили в офис. Его главный операционный директор и заместитель управляющего Джоанна Плейс заявила: недавний опрос сотрудников банка показал, что большинство из них надеются продолжать работать из дома как минимум два дня в неделю. По словам Плейс в руководстве банка склоняются к тому, что в конечном итоге сотрудники будут работать в среднем около трех-четырех дней в офисе, а один-два дня - из дома.

Крупные коммерческие банки Британии применяют разные подходы к удаленной работе. Goldman Sachs сообщил сотрудникам, что они должны быть готовы вернуться на рабочее место в июле, в то время как новая модель работы компании NatWest предусматривает, что только 13 процентов сотрудников будут трудиться в офисе на постоянной основе. Аналитический центр Center for Cities сообщил, что количество людей, вернувшихся на свои рабочие места в крупнейших британских городах, по-прежнему составляет лишь четверть от того, что было до пандемии. Аналитик центра Пол Суинни сказал, что нехватка людей, работающих в офисах, оказалась "реальной проблемой" для магазинов, кафе и пабов, которые до пандемии зависели от наличия работников в своем бизнесе.

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