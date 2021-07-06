Девятилетний мальчик заблудился в таежных дебрях - и не растерялся

Когда медведь смотрит на тебя в упор - страх сначала появляется внизу живота. Это Кирилл почувствовал сразу. И запомнил. Интересная такая реакция...

На вершине... Потом спуск и долгое скитание по тайге в продуваемой всеми ветрами курточке. Фото: Дмитрий Ботов

Медведь был здоровый. И какой-то плюшевый. В голове у Кирилла мелькнула только одна мысль: "Боженька, помоги!" И еще: "Пусть он не съест меня!" Мишка оказался добрым. Или сытым. Взмахнул мордой, втянул ноздрями воздух с явным человеческим запахом - и побрел дальше.

- Так что ж ты не убежал-то? - изумляюсь.

Кирилл смотрит на меня, как на трехлетнего недотепу. "Убежать от медведя нельзя, у него скорость под 60 километров в час и чуйка похлеще любой собаки, - нехотя втолковывает он. - Надо или спрятаться и не двигаться, или просто стоять и не двигаться. И молиться".

Пить или не пить?

Через два часа после встречи с медведем Кирилл наткнулся на лося. Тот лежал в траве и что-то беззаботно жевал. Рога у лося были преогромные. Кирилл послюнявил палец, выставил вверх - и тихонечко пошел по безветренной стороне.

К концу дня встретил медвежонка. "Зоопарк прямо какой-то", - подумал ошалело. Медвежонок важно косолапил между громадными елями и целиком был занят собой. "Значит, мама где-то рядом", - сообразил Кирилл. В который раз уже за день он присел на корточки, замер и стал напряженно слушать тайгу. Но все было тихо.

Ужасно хотелось пить. Прямо до одури. Однако из родников, которых было вокруг пруд пруди, старался пить по чуть-чуть. По одной ладошке. "Если напиться, сразу потеть начинаешь, кругом же лес непроходимый, в нем даже неба не видно, и на тебя, потного, комары и мошки больше садятся, загрызть могут совсем", - доходчиво объяснял он мне.

К концу второго дня живот урчал уже со страшной силой и просто-таки нахально требовал от хозяина закинуть что-нибудь в рот. Кириллу попадались молодые, только что вылезшие из-под земли маслята. Но есть их сырыми было нельзя. Оставалось искать кедровые шишки и разламывать их. Внутри молочные орешки, еще не созревшие, малюсенькие. Но уже калории и витамины. А как без них в тайге?

Иногда он срывал цветы с черничных кустов. Жевал и быстро выплевывал. Они поначалу сладкие, а потом становятся горькими. Какие-никакие, но тоже полезные, вокруг-то шаром покати, есть вообще нечего. Была бы осень, вздыхал про себя. Ягоды, грибы, он все их наперечет знает. А в начале лета тайга скупа. Что найдешь - твое, нет - извини. Поешь воздух, как шутят папины друзья. Эх, где они сейчас? А папа? Спят, наверное, на турбазе, дескать, ничего, не пропадет Кирилл. Парень уже большой, 9 лет. Поскитается, поскитается - и набредет на "Крив", турбазу то есть.

Кирилл смастерил из ветровки нечто вроде шара, из капюшона сделал защитную сетку на лицо, подложил еловые ветки и попытался заснуть. Но сон не шел, хоть убей. И не потому, что земля сырая, комаров и противнейших мошек вокруг туча. Его вообще кто-нибудь ищет? Хоть один человек?

За этим вертолетом Кирилл бегал по лесу с утра до вечера. Фото: Дмитрий Ботов

Шутки в сторону

Двести эмчеэсовцев, полицейских, добровольцев-спасателей, вертолет Ми-8, квадрокоптеры с тепловизорами, пять кинологов с поисковыми собаками из близлежащих исправительных колоний. Казалось, район тайги вокруг города Североуральск, что в 450 километрах от Екатеринбурга, прочесан вдоль и поперек. Однако поисковые группы понимали: найти человека в тайге - это похлеще, чем иголку в стоге сена. Лес непролазный, а все предгорье Уральского хребта в этом районе еще и покрыто курумниками - участками с остроугольными каменными глыбами. Сломать или подвернуть ногу на курумнике - плевое дело. Дальше только ползти. Сколько сил хватит. Ну а потом...

В январе 2019 года недалеко от этих мест заблудились две девушки из Екатеринбурга. В районе горы Сухогорский Камень отстали от группы. Вскоре одна погибла, другой после того, как ее нашли, пришлось ампутировать ноги. Тайга шуток не понимает.

Красотень!

Колено хрустнуло где-то на высоте 300 метров. И дальше Дмитрий подниматься быстро уже не мог. Кое-как доковылял до вершины. Там Кирилл удрученно хлопал себя по карманам: и зачем фотик выложил? Такая красотень! Карманы вообще были пустыми: ни ножичка, ни печеньки, даже спички завалящейся... Потом в тайге Кирилл в сотый раз выворачивал их в надежде найти хоть какие-нибудь крошки - бесполезно.

Папа не мог быстро спуститься из-за колена. Кирилл крикнул: "Жду тебя внизу!" И побежал по спуску. Остановился у леса, чтобы отдышаться, посмотрел наверх, где там папа ползет по-черепашьи? Но ни его, ни вообще кого-то из 18 членов группы наверху видно не было.

Наперегонки с вертолетом

Как зажечь костер без спичек? "В принципе надо взять сухой мох, палочку из осины или кедра, сделать на пеньке углубление и крутить посередке, - учит меня Кирилл. - Но я так не делал. Ночи были белыми, а с этим мхом возни. Если бы просидел в лесу еще, наверное, попробовал бы. А так я за вертолетом бегал".

- Как это? - не понимаю.

- Ну он над тайгой постоянно летал. Увижу - бегу за ним по земле, кричу, машу руками. А потом сажусь и плачу. Думал, не найдут меня никогда.

- А где ты всем этим премудростям научился, про мошкару, питье, палочки? - интересуюсь. - Неужто в интернете?

- Не, папа с мамой рассказывали и папины друзья, - пожимает плечами.

Фото: Дмитрий Ботов

Мистика?

Кирилла обнаружили именно в тот день, 6 июня, в который Дмитрий начал свое служение Богу. Случилось это в далеком 1996 году. До этого была камера предварительного заключения, суд, два года условно (хотя прокурор просил 7 лет колонии). Сейчас Дмитрий служит в Челябинском храме пятидесятников "Свет Божьей любви" старшим пастором.

- Наверное, Господь таким образом дал мне понять, что я тогда сделал правильный выбор, - говорит, немного смущаясь, Дмитрий. - Ведь за Кирилла, пока он блуждал по тайге, молились тысячи людей и в Америке, и в Африке, и в России. Я точно это знаю, мне сыпались сообщения от единоверцев со всего мира. Кстати, спасатели, которые искали Кирилла, говорили в один голос, что ему очень повезло в том смысле, что не было дождей. Они здесь проливные, холодные. Можете поверить: как только его нашли - сразу пошел дождь.

Счастливый финал

Сколько до папы?

"Ты в лес-то зачем с горы пошел?"- интересуюсь у Кирилла. Я, наивный москвич, всегда считал: в предгорье, вообще на открытой местности шансов выжить гораздо больше, чем в дремучем лесу. Тут и зверье всякое, и гнус, и комары, и клещи те же. А у подножия горы - милое дело. Все продувает, все видно. Кирилл в который раз недоуменно смотрит на меня: "Так на горе окоченеешь быстро. Там погода меняется часто. Да и снежники холод дают. В лесу хоть и опаснее, но выжить можно".

Его там и нашли, сидящим возле поваленного дерева (на фото). Лицо Кирилла было сильно искусано комарами и гнусом. Он сразу спросил спасателей: "А сколько отсюда до папы, до турбазы?" "Три километра всего, ты почти дошел..."

На вершине... Потом спуск и долгое скитание по тайге в продуваемой всеми ветрами курточке.

Кстати

"Эх, был бы фотик!" - горевал Кирилл на горе. Такая красотища! Но он не взял его с собой, вообще все вынул из карманов, чтобы подниматься налегке. Потом в этих карманах искал хотя бы крошки - тщетно.