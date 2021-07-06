Дмитрий Мезенцев встретился с губернатором Псковской области

В Пскове состоялась рабочая встреча Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На ней была подчеркнута значимость военно-патриотической работы, которая проводится в регионе, что подтверждается и встречей российской и белорусской делегаций и представителей Латвии на "Кургане Дружбы". Белорусскую делегацию возглавлял председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Дмитрий Мезенцев проинформировал главу региона Михаила Ведерникова о мероприятиях, проведенных в Брестской крепости 21-22 июня 2021 года, подчеркнул, что последовательная поступательная позиция президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, неизменное уважение к подвигу советского солдата, советского народа, внимательное отношение к ветеранам войны, труженикам тыла, сплачивают граждан наших стран, составляющих Союзное государство. Госсекретарь передал губернатору Михаилу Ведерникову книгу "Подвиг советского народа бессмертен…", изданную по инициативе Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Михаил Ведерников попросил передать экземпляры книги и электронную версию издания в школы, в средние специальные учебные заведения и вузы региона.

Стороны обсудили решения VIII Форума регионов, состоявшегося в Москве 29 июня - 1 июля. Губернатор отметил готовность администрации Псковской области взаимодействовать с белорусскими партнерами, провести совместную работу по дополнению Соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с учетом решений Форума регионов, посвященных также совершенствованию системы государственно-муниципального управления , внедрению в практику работы региона института управления современных цифровых методик.

Была отмечена большая работа, успешное взаимодействие администрации Псковской области с Министерством культуры РФ по проведению реставрационных работ уникальных памятников Псковской земли.

Дмитрий Мезенцев отметил, что потенциал партнерских связей регионов с областями Беларуси, взаимодействие с правительством Республики Беларусь позволяют выйти на новый уровень взаимодействия, Постоянный Комитет Союзного государства будет этому содействовать.