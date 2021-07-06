Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2021 года № 88 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая результаты обсуждения противоэпидемических мероприятий, направленных на улучшение эпидемической обстановки на объектах общественного питания, соблюдения установленных норм и правил, проведенного с участием исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителей бизнес-сообщества (протокол совещания от 5 июля 2021 года), предложения и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 2 июля 2021 года № 01-03/3311, от 5 июля 2021 года, постановляю:

1. Гражданам при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций, соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания) до принятия медицинским работником соответствующего решения на основании клинических и (или) лабораторных исследований.

2. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 10 июля 2021 года деятельность организаций общественного питания (далее - организации) осуществляется с 06.00 часов до 23.00 часов, за исключением муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых введен иной режим деятельности организаций.

Допускаются:

круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях;

круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях;

круглосуточная доставка заказов организациями.

3. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, собственникам торговых центров, иных зданий и сооружений, в которых расположены торговые объекты и организации (далее - торговый объект):

3.1. Приостановить предоставление гражданам бесплатного беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).

3.2. Ввести в торговых объектах запрет использования гражданами общего зала обслуживания, а также необособленных помещений для приема пищи (фуд-корта или фуд-плейса).

4. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

5. Пункты 1, 4 настоящего постановления вступают в силу с 7 июля 2021 года.

6. Пункты 2, 3 настоящего постановления вступают в силу с 10 июля 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







