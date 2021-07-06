Указ губернатора Магаданской области от 2 июля 2021 года № 121-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области"

Постановляю:

1. Внести в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области" следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органам управления Магаданской областной территориальной подсистемы привести в готовность силы и средства для реализации первоочередных мер по предупреждению и локализации возможной чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением коронавирусной инфекции (COVID-19 на территории Магаданской области), а также лесными пожарами.";

- дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Магаданской области:

обеспечить предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, силами и средствами Магаданского областного государственного бюджетного учреждения "Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны лесов";

- усилить контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

- осуществлять мониторинг опасных природных явлений, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации в лесах, прогнозирование возникновения чрезвычайной ситуации;

- информировать население о пожарной опасности в лесах и возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной лесными пожарами;

принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации в лесах, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.";

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что режим функционирования "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего указа, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, а также ситуации связанной с лесными пожарами, может быть продлен либо отменен досрочно.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев







