Министр транспорта и глава Росавиации вылетают на Камчатку

Глава Минтранса возглавил специально созданную правительственную комиссию, которой в том числе поставлена задача - оказывать содействие при проведении работ на месте происшествия и обеспечить поддержку родственникам пассажиров, находившихся на борту.

Самолет АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший во вторник утром местный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, в сложных метеоусловиях разбился в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.