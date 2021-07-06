Министр транспорта и глава Росавиации вылетают на Камчатку

Министр транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько вылетают на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах непосредственно на месте крушения пассажирского самолета Ан-26, сообщили в правительстве.
Глава Минтранса возглавил специально созданную правительственную комиссию, которой в том числе поставлена задача - оказывать содействие при проведении работ на месте происшествия и обеспечить поддержку родственникам пассажиров, находившихся на борту.
Самолет АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший во вторник утром местный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, в сложных метеоусловиях разбился в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.