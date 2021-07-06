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06.07.2021 15:40
Рубрика: Общество

Минздрав: До 850 тысяч человек в день прививаются от COVID-19 в России

Текст: Матвей Линник

Прививочная компания против COVID-19 в России идет активно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мурашко дал советы прошедшим вакцинацию от COVID-19

По его словам, в день в стране прививаются до 850 тысяч человек.

"Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают 6 тысяч стационарных пунктов прививочных. Еще дополнительно порядка 6 тысяч мобильных бригад", - цитирует министра РИА Новости.

По данным Минздрава на конец июня, 23 миллиона россиян уже вакцинировались от коронавируса. Ранее Михаил Мурашко отмечал, что в последние дни скорость вакцинации "очень возросла". По мнению экспертов, массовая вакцинация населения - главный способ достичь коллективного иммунитета.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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