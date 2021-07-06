Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги

Подразделения специального назначения Монголии получат на вооружение бронированный автомобиль национальной разработки "Мазаалай", что в переводе означает "Гобийский медведь".

Демонстрация бронеавтомобилей, имеющих колесную формулу 4х4, прошла в рамках подготовки к празднованию 100-летия создания вооруженных сил республики. Как сообщает dambiev, наряду с броневиком "Мазаалай" спецназовцы получат легкие тактические автомобили "Чоно" ("Волк") и боевое багги "Хилэнцэт" ("Скорпион").

Специалисты отметили, что автомобили "Чоно" являются "творческой" переделкой немецких внедорожников Mercedes-Benz Wolf W461, которые поставлены ФРГ в качестве безвозмездной военной помощи монгольской армии.

Броневики получили крупнокалиберные пулеметы и могут нести разведывательный тактический беспилотник монгольского производства Ел-1.