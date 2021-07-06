Постановление правительства Москвы от 6 июля 2021 года № 976-ПП "О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве"

В целях стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве, Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве (приложение).

2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 74 ВПП "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. № 587-ПП" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 26 декабря 2018 г. № 1700-ПП, от 10 июля 2019 г. № 868-ПП, от 18 октября 2019 г. № 1369-ПП, от 31 марта 2020 г. № 277-ПП, от 1 апреля 2020 г. № 324-ПП, от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП, от 7 августа 2020 г. № 1226-ПП, от 30 декабря 2020 г. № 2405-ПП, от 29 июня 2021 г. № 92ВПП), дополнив постановление пунктом 1(2) в следующей редакции:

"1(2). Установить, что положения настоящего постановления, предусматривающие предоставление субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, не применяются.

Отдельные меры поддержки субъектам предпринимательской деятельности по реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции предоставляются в соответствии с иными правовыми актами города Москвы.".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение к постановлению Правительства Москвы от 6 июля 2021 г. № 976-ПП





Порядок предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве





1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве (далее - Порядок), определяет правила предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве (далее - меры финансовой поддержки).

1.2. Меры финансовой поддержки предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), соответствующим следующим требованиям:

1.2.1. Регистрация субъекта МСП в качестве налогоплательщика на территории города Москвы.

1.2.2. Продолжительность регистрации субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не менее 6 месяцев до дня подачи заявки на получение мер финансовой поддержки (далее - заявка).

1.2.3. Осуществление субъектом МСП в качестве основного вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности одного или нескольких видов деятельности, установленных Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы (далее -Департамент).

1.2.4. Соответствие субъекта МСП требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1.2.5. Обеспечение субъектом МОП соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер, которые установлены в городе Москве в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Перечень указанных требований и мер, проверка соблюдения которых осуществляется при принятии решения о предоставлении мер финансовой поддержки, устанавливается Департаментом и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок.

1.2.6. Отсутствие проведения в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту МСП другого юридического лица при условии сохранения отнесения к категориям субъекта МСП), ликвидации или банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, прекращения осуществления субъектом МСП из числа индивидуальных предпринимателей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на день подачи заявки.

1.2.7. Субъект МСП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.

1.3. Меры финансовой поддержки предоставляются за счет средств бюджета города Москвы, предоставленных кредитной организации (далее - оператор) в форме гранта на реализацию мероприятий по обеспечению предоставления таких мер финансовой поддержки.





2. Порядок представления и рассмотрения заявок и предоставления мер финансовой поддержки

2.1. Для получения мер поддержки субъект МСП подает заявку и следующие документы:

2.1.1. Копии отчетных форм, представляемых субъектами МСП в Федеральную службу государственной статистики, и (или) налоговые органы, и (или) государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (с отметкой указанных органов, государственных внебюджетных фондов или с квитанцией о приеме в электронном виде, и (или) извещением о вводе в электронном виде) и отражающих сведения о количестве работников за последний отчетный период, заверенные руководителем субъекта МСП.

2.1.2. Копии документов, подтверждающих регистрацию субъекта МСП из числа индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на территории города Москвы, заверенные руководителем субъекта МСП (в случае регистрации субъекта МСП за пределами территории города Москвы).

2.2. Заявка и приложенные к ней документы представляются субъектом МСП посредством информационной системы развития предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Днем подачи заявки является день регистрации заявки с прилагаемыми документами в ИС РПП.

2.3. Требования к форме заявки, прилагаемым к ней документам, сроки начала и окончания приема заявок, а также перечень основных видов экономической деятельности, при осуществлении которых предоставляются меры финансовой поддержки, устанавливаются Департаментом и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Департамента) в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок.

Продолжительность приема заявок не может составлять менее 14 календарных дней.

2.4. Департамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявки с приложенными документами осуществляет проверку соответствия субъекта МСП, заявки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе на основании информации, полученной Департаментом в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также осуществляет расчет размера мер финансовой поддержки.

2.5. Меры финансовой поддержки субъекту МСП предоставляются в размере, включающем фиксированную сумму 15 000 рублей и произведение 6 500 рублей на количество работников субъекта МСП за последний отчетный период, а в случае осуществления деятельности субъектом МСП из числа индивидуальных предпринимателей без привлечения работников - в размере 21 500 рублей.

2.6. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Порядка, размещает на сайте Департамента перечень субъектов МСП, которые соответствуют требованиям настоящего Порядка и которым предоставляются меры финансовой поддержки (далее - Перечень).

2.7. Департамент в срок не позднее трех рабочих дней со дня размещения Перечня на сайте Департамента направляет субъектам МСП уведомления о предоставлении им мер финансовой поддержки с указанием их размера посредством ИС РПП и представляет Перечень с указанием размера предоставляемых мер финансовой поддержки и реквизитов счетов, на которые осуществляется перечисление мер финансовой поддержки, оператору для перечисления средств субъектам МСП в порядке и в сроки, установленные Департаментом.







